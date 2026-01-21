Trump abre la puerta a un rol para Machado mientras Washington endurece el cerco petrolero sobre Venezuela

“Tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, dijo Trump en una rueda de prensa

Donald Trump sugirió que la líder opositora venezolana María Corina Machado podría ser incorporada “de alguna manera” al proceso de transición que impulsa Estados Unidos, un giro respecto de señales previas de continuidad administrativa en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, según reportó Reuters.

“Tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, dijo Trump en una rueda de prensa en Washington con motivo del primer año de su mandato. El comentario llegó mientras Machado mantiene una agenda intensa de reuniones en la capital estadounidense, con legisladores cubanoestadounidenses y contactos diplomáticos para poner el foco en los presos políticos y en la necesidad de garantías de derechos humanos en cualquier hoja de ruta de transición.

La señal hacia Machado contrasta con el argumento que Trump había esgrimido la semana pasada para justificar un esquema de gobernanza de facto en Venezuela que preserva piezas del aparato estatal, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En el mismo ciclo de declaraciones, Trump afirmó que su gobierno está “trabajando estupendamente con Venezuela”, en referencia a la coordinación con autoridades en Caracas en áreas sensibles como la energía y la administración de flujos petroleros.

En paralelo, Washington anunció la intercepción de un nuevo buque tanquero en el Caribe. El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares, “en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional”, detuvieron “sin incidentes” al Motor Vessel Sagitta, y vinculó la operación a la “cuarentena” de embarcaciones sancionadas dispuesta por Trump para frenar envíos no autorizados de crudo venezolano. El comunicado subrayó que el objetivo es asegurar que “el único petróleo que salga de Venezuela” sea el coordinado “de forma adecuada y legal”.

Machado, por su parte, elevó el tono sobre la situación interna venezolana durante su paso por foros en Washington. En declaraciones recogidas por CNN, insistió en que la liberación parcial de detenidos no equivale a libertad plena y reclamó el desmantelamiento de estructuras represivas como condición previa para una transición “real”.

El cuadro deja a la oposición venezolana ante una ventana de oportunidad, pero también con incertidumbres: la Casa Blanca parece explorar un rol para Machado mientras sostiene una arquitectura operativa con interlocutores chavistas para administrar seguridad, petróleo y control marítimo. La forma y el alcance de esa “participación” —si simbólica, institucional o ejecutiva— siguen sin definirse públicamente, pero el gesto de Trump reconfigura el tablero político en Washington en torno a quién debe representar a Venezuela en la fase siguiente.