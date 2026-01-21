Petrobras firma contratos por R$ 2.800 millones para construir buques y relanzar la industria naval brasileña

La ceremonia contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, además de ministros, parlamentarios y otras autoridades.

Petrobras, a través de su filial logística Transpetro, firmó este martes contratos por R$ 2.800 millones (unos US$ 570 millones) para la construcción de cinco buques gaseros, 18 empujadores y 18 barcazas en astilleros de Río Grande do Sul, Amazonas y Santa Catarina, en una apuesta del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por reactivar la industria naval y reducir la dependencia del alquiler de embarcaciones.

Según informó Agência Brasil, el mayor contrato corresponde a la construcción de los gaseros en el astillero Rio Grande Ecovix, en el sur del país, por un total de R$ 2.200 millones. La primera entrega está prevista para dentro de 33 meses, con entregas posteriores cada seis meses. En Manaus, el astillero Bertolini Construção Naval da Amazônia fabricará 18 barcazas por R$ 295 millones, mientras que en Navegantes, Santa Catarina, la Indústria Naval Catarinense construirá 18 empujadores por R$ 325 millones.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, afirmó que las nuevas embarcaciones incorporarán tecnología de última generación y permitirán que la flota de gaseros de Transpetro pase de seis a 14 buques, lo que triplicará la capacidad de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y derivados. Según la empresa, los nuevos buques serán hasta 20% más eficientes en consumo energético y reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en 30%, además de poder operar en puertos electrificados.

Los contratos se inscriben en el programa federal Mar Aberto, que prevé movilizar R$ 32.000 millones en inversiones hasta 2030 para la fabricación de embarcaciones y la reactivación de la cadena naval. Durante el acto en la ciudad de Rio Grande, el presidente Lula defendió la política industrial aplicada al sector, mientras que el titular de Transpetro, Sergio Bacci, destacó la importancia de los mecanismos de contenido local, el Fondo de la Marina Mercante y los incentivos fiscales.

El Gobierno brasileño subrayó también el impacto en el empleo: se estima la creación de más de 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales unos 7.000 se concentrarán en el astillero de Rio Grande. Petrobras proyecta que el empleo en la industria naval, que pasó de 18.000 trabajadores en 2022 a 50.000 en 2025, podría acercarse nuevamente a los 80.000 en los próximos años.