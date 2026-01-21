Incendios en Chile: 20 muertos, cientos de viviendas destruidas y un detenido bajo sospecha

Los incendios forestales que golpean el centro-sur de Chile elevaron a 20 el número de fallecidos, mientras las autoridades mantienen alerta roja, Estado de Catástrofe y toque de queda nocturno en zonas afectadas de las regiones de Biobío y Ñuble, donde el fuego sigue activo desde el fin de semana.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó el balance y advirtió que las condiciones meteorológicas —temperaturas extremas y un viento seco y cálido desde la cordillera hacia los valles— han complicado el combate de las llamas. La emergencia ha dejado además miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, según reportes oficiales difundidos por EFE.

En el último balance público, el Gobierno chileno cifró en 536 las viviendas destruidas y situó la afectación total por incendios en más de 34.000 hectáreas, con el mayor nivel de daño concentrado en Biobío. Elizalde precisó que 19 de las víctimas mortales corresponden a Biobío y una a Ñuble, y que el toque de queda se mantenía en áreas específicas, incluidas Lirquén, Laja y Penco.

La dimensión judicial de la emergencia también escaló. En la comuna de Penco, un hombre de 50 años fue detenido por presuntamente intentar iniciar un foco: “Se le incautó un encendedor” y una bolsa con cable con cobre, informó el mayor Bruno Gallardo, en un caso que quedó bajo investigación. El detenido tenía antecedentes por hurto e infracciones a la ley de drogas, según EFE.

En una señal política inusual, el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast comparecieron juntos desde La Moneda para llamar a la responsabilidad ciudadana. Boric agradeció la “disposición” de su rival y sostuvo que Kast deberá liderar “parte del importante proceso de reconstrucción”.

Las autoridades reiteraron que perseguirán penalmente a quienes resulten responsables. En palabras de Elizalde, la prioridad inmediata sigue siendo sostener el despliegue terrestre, proteger zonas pobladas y mantener operativas las evacuaciones preventivas mientras el pronóstico sigue siendo volátil.