Falklands: la Asamblea Legislativa detalla sus primeras prioridades tras la elección de diciembre

La Asamblea no detalló plazos para cada iniciativa, pero presentó el paquete como parte de una agenda de arranque centrada en gestión fiscal, ejecución de inversiones y áreas económicas clave

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland afirmó que ya inició su “trabajo temprano” del nuevo período y que en las próximas semanas se enfocará en cerrar el presupuesto 2026/27, revisar el programa de inversiones de capital y destrabar proyectos que quedaron estancados, según un comunicado oficial difundido el 21 de enero.

El texto, firmado por el presidente de la Asamblea, el MLA Jack Ford, sostiene que los legisladores están “trabajando en una variedad de temas importantes” y remarca como ejes inmediatos la finalización presupuestaria, la actualización del plan de obras y la continuidad de la Estrategia de Turismo y de las gestiones sobre “air links” (conectividad aérea).

“De cara a 2026, tenemos la intención de seguir reuniéndonos regularmente y de trabajar a través de una amplia gama de temas importantes”, añadió Ford en el comunicado.

La actualización llega poco más de un mes después del recambio político tras la elección general del 11 de diciembre. En la primera sesión del nuevo cuerpo, el 15 de diciembre, los miembros prestaron juramento e iniciaron formalmente el mandato 2025–2029; también eligieron a los integrantes del Executive Council para su primer año, además de las autoridades del recinto.

