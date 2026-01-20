Macron advierte en Davos sobre un “mundo sin ley” mientras crece el choque con Trump por Groenlandia

Macron sostuvo que la acumulación de nuevos aranceles estadounidenses es “fundamentalmente inaceptable” y pidió que Europa responda con firmeza

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este martes ante el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo se encamina hacia “un mundo sin ley”, con reglas impuestas por “el más fuerte”, en un discurso marcado por el deterioro de las relaciones transatlánticas ante la presión de Washington por Groenlandia y nuevas amenazas arancelarias.

Macron sostuvo que la acumulación de nuevos aranceles estadounidenses es “fundamentalmente inaceptable” y pidió que Europa responda con firmeza, incluyendo el uso de sus “instrumentos anticoercitivos”, según reportó France 24. En su intervención, el mandatario francés describió un escenario de “inestabilidad y desequilibrio” y advirtió sobre el retroceso del multilateralismo en un contexto de guerras y tensiones comerciales.

Las declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump reforzara su postura sobre la isla ártica —territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca— y vinculara sus ambiciones a su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. En un intercambio que escaló a nivel diplomático, Trump envió un mensaje al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en el que, según versiones difundidas en medios, insistió en la necesidad de “control total y absoluto” de Groenlandia.

La disputa también reactivó el debate en Europa sobre herramientas de respuesta. En Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que la soberanía de Groenlandia es “no negociable” y que la respuesta europea sería “firme”, en momentos en que varios gobiernos europeos exploran opciones para protegerse de medidas comerciales coercitivas. (France 24)

Trump, por su parte, llega a Davos con una agenda dominada por seguridad nacional, mientras líderes europeos buscan evitar una ruptura mayor. En paralelo, la discusión sobre Groenlandia se ha convertido en un test de fuerza para la alianza atlántica y para la capacidad de la UE de actuar como bloque.