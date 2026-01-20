Delcy Rodríguez promete subir 30% la producción de oro para captar divisas

Organizaciones internacionales y de DD.HH. han advertido durante años sobre violaciones graves ligadas a la minería de oro en el sur del país, incluyendo control territorial de grupos armados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su gobierno buscará incrementar en 30% la extracción de oro en 2026 con el objetivo de generar más divisas, en medio de un intento por reordenar la economía y atraer inversión extranjera al sector minero, según reportes.

Rodríguez afirmó que el país extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025 y que el Ejecutivo pretende superar ese volumen este año. En un acto oficial, dijo que el oro “mantiene el servicio exterior” y financia programas públicos, incluyendo apoyos a deportistas venezolanos, en un contexto donde las cifras del sector han sido históricamente opacas.

El anuncio se produjo mientras el Gobierno impulsa una agenda legislativa y regulatoria para el área. Rodríguez sostuvo que la Asamblea Nacional tiene en carpeta una nueva ley de minas y minerales destinada a facilitar la captación de “importantes flujos de inversión internacional”, y mencionó planes para aumentar la producción de hierro y carbón.

Sanciones y disputas por el control del comercio del oro

El sector aurífero venezolano ha estado bajo sanciones estadounidenses, con foco en la estatal Minerven y en el comercio de oro. En octubre de 2023, Washington otorgó alivios temporales que incluyeron autorizaciones para operaciones vinculadas a Minerven, en el marco de un entendimiento electoral entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

Pero en 2024, Estados Unidos revirtió parte de esas flexibilizaciones, incluyendo el componente relativo a Minerven, tras disputas políticas internas sobre el proceso electoral, según reportó AP.

Organizaciones internacionales y de derechos humanos han advertido durante años sobre violaciones graves ligadas a la minería de oro en el sur del país, incluyendo control territorial de grupos armados, abusos y explotación de comunidades. Human Rights Watch documentó violencia y abusos en minas ilegales en el estado Bolívar, mientras International Crisis Group describió la minería de oro como un eje de conflicto y gobernanza informal en la región.

El gobierno sostiene que una mayor formalización y nuevas reglas permitirán atraer capital y elevar la producción. Los críticos, en cambio, han cuestionado la falta de auditorías públicas sobre volúmenes extraídos, ventas y su impacto ambiental.