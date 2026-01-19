Incendios en el sur de Chile dejan al menos 18 muertos; Boric decreta toque de queda y estado de catástrofe

Foto: EFE/Pablo Hidalgo

Los incendios forestales que arrasan el centro-sur de Chile dejaron al menos 18 fallecidos, cifra que el Gobierno actualizó posteriormente a 19, y obligaron a evacuar a más de 50.000 personas en las regiones de Ñuble y Biobío, en medio de altas temperaturas y vientos fuertes.

El presidente Gabriel Boric declaró el “estado de catástrofe” y anunció un toque de queda nocturno en las localidades más afectadas para facilitar las labores de control y seguridad. “Tenemos 18 fallecidos confirmados, pero esa cifra va a aumentar”, dijo Boric en un balance difundido por medios locales; más tarde, reportes oficiales elevaron el total a 19.

Las autoridades informaron que bomberos y brigadistas combatían múltiples focos en la zona, con al menos una veintena de incendios activos a nivel nacional, varios de ellos concentrados en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, declaró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al advertir que el pronóstico de temperaturas extremas y viento dificultaría el combate del fuego. La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, también alertó: “Hoy y mañana tendremos temperaturas extremas… Es un escenario complejo”.

Según reportes de Reuters y AP, las llamas han destruido cientos de viviendas y consumido miles de hectáreas de vegetación, mientras se ampliaban las evacuaciones mediante alertas del sistema SAE y se habilitaban albergues de emergencia.

El episodio reaviva el impacto de los megaincendios que golpearon Chile en 2024, cuando un siniestro en la región de Valparaíso —cerca de Viña del Mar— dejó más de 130 muertos, según balances oficiales citados por agencias internacionales.