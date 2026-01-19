Georgia del Sur se reafirma como centro científico, de sustentabilidad y turístico

“Estamos inextricablemente próximos y críticamente vinculados a las Falklands por razones logísticas”, afirma la Directora Ejecutiva Laura Sinclair Willis (Foto The Telegraph)

El Gobernador de las Islas Falklands, Colin Martin-Reynolds es además Comisionado de Georgia del Sur y las Sándwich del Sur lo cual reafirma los vínculos vitales Un crucero expedición de los tantos que esperan esta temporada, y en primer plano visitantes a la tumba del explorador Sir Ernest Shackleton

El 17 de enero es el Día de la Posesión para la isla de Georgia del Sur, ubicada en la región sub-Antártica del Atlántico y que ahora conforma un Territorio Británico de Ultramar junto a las Islas volcánicas Sándwich del Sur. La fecha recuerda cuando el afamado explorador inglés James Cook pisó tierra por primera vez en la isla y reclamó el territorio en nombre y honor del Rey Jorge III.

La historia de la isla indica que de centro mundial para la caza e industria ballenera y de otros mamíferos marinos, (recursos explotados hasta casi su extensión) durante el siglo XIX y parte del XX, --con reliquias de esa depredación sistemática en el asentamiento de Grytviken--, se ha convertido en centro de investigación científica y de recuperación, protección y sustentabilidad de las varias especies casi eliminadas. Junto a ello un polo de atracción turístico y un relacionamiento muy estrecho tanto con las Islas Falkland como con el propio Reino Unido.

Según explica la Directora Ejecutiva del gobierno de la Isla, Laura Sinclair Willis “al momento Georgia del Sur cuenta con la ejecución de una serie de programas de larga data como por ejemplo el de monitoreo permanente que realiza el BAS (Instituto Británico de Investigaciones) y para este ejercicio se suma el de la Universidad de Cornell, EE.UU., el cual está haciendo un seguimiento de la gripe aviar tomando muestras e hisopos en toda la isla. Tienen intenciones de extenderlo a las Sándwich del Sur. Un proyecto cuyos resultados estamos ansiosos en saber pues la gripe aviar ha castigado muchísimo a la vida silvestre del conjunto de islas”.

Justamente la riqueza de la fauna de Georgia del Sur, ballenas, mamíferos y aves marinas, pingüinos y albatros, son punto de atracción para los muchos cruceros expedición que vistan las Islas en su recorrido hacia Antárctica.

“Por ejemplo previo a la epidemia de Covid, recibíamos unos 70 de estos cruceros por temporada pero ahora estimamos entre 120 y 130 visitas, y la respuesta que hemos recibido de la industria del turismo ha sido por demás positiva, satisfacción de los visitantes, sus deseos de retornar y también impresionados por la seriedad y exigencia de las medidas de bioseguridad que aplicamos para salvaguardar la protección y sustentabilidad de nuestra fauna y flora”, afirma Sinclair Willis.

Otra de las razones para visitar la isla es la épica del explorador antártico Sir Ernest Shackleton, quien durante su tercera expedición (1915) con su barco el “Endurance” quedó atrapado en los hielos y se hundió. Shackleton en una odisea incomparable de coraje y liderazgo pudo lograr el rescate de toda su tripulación remando unas 800 millas hasta Georgia del Sur. Pero Shackleton en su quinto intento a Antártica con su barco el Quest fallece en la isla, donde fue sepultado por su voluntad y toda su épica y tumba forman parte del interés de mucha gente por su historia. Además con él en verdad concluyó la denominada ‘era heroica de exploración antártica’ y uno de sus mayores pioneros.

Pero el Gobernador de las Islas Falklands, Colin Martin-Reynolds es además Comisionado de Georgia del Sur y las Sándwich del Sur lo cual no hace sino reafirmar los vínculos vitales, tan estrechos y de identidades entre Georgia del Sur y las Falklands.

“En efecto Georgia del Sur fue por mucho tiempo una dependencia de las Falklands, y por tanto hemos estado inextricablemente próximos y críticamente vinculados a las Falklands por razones logísticas, algo que no se puede subestimar bajo ningún concepto. Con nuestra patrulla de protección pesquera velamos por los recursos de la pesca, y apoyamos abiertamente las aspiraciones de Falklands en convertirse en la puerta de acceso a los hielos de Antártica. Una tarea que el nuevo Comisionado de ha comprometido y empeñado en desarrollar,” afirma la directora ejecutiva de Georgia del Sur.

Otra área critica para Georgia del Sur, son las relaciones con el Reino Unido, “nuestra relación es con el Departamento de Regiones Polares de la cancillería inglesa y como tal apoyamos varios proyectos incluyendo el denominado Blue Belt (para la protección de zonas marinas y biodiversidad del RU y sus Territorios de Ultramar), al igual que en la defensa, sustentabilidad y mantenimiento de la pesca en el denominado CCRVMA (Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos), del cual Georgia del Sur no es integrante aunque si sub-diariamente por intermedio del Reino Unido y para ese conjunto de prioridades contamos con el apoyo, experiencia y recursos del Reino Unido,” concluyó Laura Sinclair Willis.

Justamente en estos días el Gobernador de Falklands, Colin Martin-Reynolds viajó como pasajero en el crucero Hanseatic Inspiration a donde es Comisionado, Georgia del Sur, como forma de marcar presencia y celebrar los 251 años de relación entre dicho Territorio Británico de Ultramar y el Reino Unido. Las conexiones con la isla son tan solo por mar.

Para lo cual a su llegada el Comisionado debió cumplir con las estrictas medidas de bioseguridad para evitar flora y fauna invasivas. No olvidemos que Georgia del Sur no solo es centro de investigaciones cruciales en el Atlántico sub-antártico, sino además logró tras varios años la eliminación de todo tipo de roedores.