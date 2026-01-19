Falklands, relevo de rutina en la base de RAF en el Complejo Mount Pleasant

El Comandante Fleming, izquierda felicita a su par, Barber al realizar el cambio de mando

Las Islas Falkland extendieron una calurosa bienvenida al Comandante del Ala Barber quien se ha hecho cargo de la 905 Ala Expedicionaria de la Royal Air Force, estacionada en la base de Mount Pleasant Complex de las Islas.

Similarmente se agradeció al Comandante de Ala Fleming por sus dieciocho meses al frente de dicha unidad en las Falklands.

Se enfatizó su empeño por ayudar a mantener las Islas Falkland seguras y libres de amenazas.

A su vez el comando de BFSAI, Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur, resaltó las cualidades de liderazgo y compromiso del Comandante Fleming durante su tiempo en las Falklands

Según el propio sitio de la RAF, las tareas de la 905 Ala Expedicionaria en el aeropuerto de MPC son las de asegurar el manejo operacional de la base aérea que puede resultar dramático por las desafiantes condiciones y desafíos, particularmente en invierno, del clima en el Atlántico Sur.

De acuerdo a uno de los oficiales en la tarea, “nuestro principal esfuerzo es la inmediata entrega ante una Alerta de Rápida Respuesta, (QRA), con abastecimiento de combustible aire/aire. También se debe apoyar las misiones de rescate, hacer reconocimiento de radares marítimos y evacuaciones médicas. Estamos de guardia 24/7.”