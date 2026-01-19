Falklands, competencia y fiesta para recuperar la industria lanera en las Islas

Vista del numeroso público que concurrió al acontecimiento en Fox Bay Village

El Gobernador Colin Martin-Reynolds con Oscar Rodriguez Reid, hijo de uno de los productores premiados

Las Islas Falkland reiteraron su tradición rural y profundas raíces ovinas y laneras durante la última semana de diciembre pasado cuando la Muestra de Carneros de la Isla Oeste, que se celebrara en Fox Bay Village.

El acontecimiento que contó con numerosa presencia entusiasta, acompañado de buenas condiciones climáticas, registró una inscripción de sesenta y tres vellones de trece establecimientos rurales, al igual que cuarenta y cuatro carneros de siete establecimientos distintos

La inscripción demandó una selección cuidadosa de cantidad de muestras de vellones y de cientos de carneros por parte de los jurados, y los que finalmente fueron expuestos se consideraron correctos para una excelente muestra de la calidad animal y de finuras de lanas en las estancias de las Falklands.

Poco después del medio día comenzó la actividad social con una selección de carnes asadas logradas por los anfitriones de la fiesta en un parrillero a gas. El almuerzo fue acompañado por ensaladas y vinos dulces. Tras el descanso comenzó la labor del jurado calificando tres categorías de carneros y de los vellones, al igual que la competencia adicional que se desarrolló en el galpón de esquila de Fox Bay donde se encontraban los ovinos con sus correspondientes vellones.

En efecto se constató que las muestras de lanas correspondían a los vellones esquilados, debidamente pesados, tanto fibras como animales, lo cual permitió a las distintas competencias poder anunciar ganadores sobre las cinco de la tarde. Por los resultados el peso de la lana, y de los ovinos que la produjeron, se constató la gran certeza, acorde a la presentación, tanto en el peso como en el micronaje del textil.

Se concedieron premios en los tríos de ovejas criados por menores de 21, al mejor carnero de la muestra en tanto, quizá la clasificación más importante se eligieron los vellones en función de su valor comercial, justamente en un mercado internacional que cada vez más demanda lanas finas y extra finas, de excelente blancura, sin flechillas u otros elementos que atentan contra la calidad.

Hay que tener presente que el campo en las Falklands en el rubro ovino, no está pasando por un buen momento, y arrastra varias zafras en galpón, y por tanto se esmera en lograr lanas finas, cuando tradicionalmente su rebaño lo era/es mayoritariamente de lanas gruesas.

Fin de fiesta fue la entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías, ceremonia a la cual asistió en persona el gobernador de las Falklands, Colin Martin-Reynolds, quien arribara por via aérea a la celebración. Posteriormente el evento se trasladó al club social para festejar con música y baile.

Hubo agradecimientos especiales para Keith y Nuala Knight, matrimonio productor de lanas quienes fueron organizadores de la jornada de tradición, calor rural y recuperación de la industria ovina. También hubo menciones para muchos de los auspiciantes, jurados y voluntarios, entre ellos, Jim and Geraldine McAdam, FIGAS. SCSC, Workboat Services, The Seafish Chandlery, Rincon Ridge, Coast Ridge, Departamento de Agricultura (en especial Katrina y and Richard), y el Governador. (Fotos gentileza de Sally Ellis y Penguin News).