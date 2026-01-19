Carnaval de Río arranca con 462 desfiles y espera a 6 millones de personas

El programa oficial se extenderá del 17 de enero al 22 de febrero

El Carnaval de Calle de Río de Janeiro, una de las festividades populares más multitudinarias del mundo, comienza este fin de semana con 462 desfiles de comparsas callejeras (blocos) y la expectativa de atraer a alrededor de seis millones de personas, entre residentes y turistas, según informó la Agência Brasil.

El programa oficial, que se extenderá del 17 de enero al 22 de febrero, incluye actividades en barrios de toda la ciudad, desde el centro histórico hasta la zona sur y occidentales, con una programación pensada para diferentes públicos y edades.

“El inicio del Carnaval de Calle es un momento simbólico e importante para la ciudad, cuando Río reafirma el valor de esta manifestación cultural que nace en los barrios, ocupa el espacio público y refleja la diversidad, creatividad e identidad del carioca”, dijo Bernardo Fellows, presidente de Riotur, la entidad municipal de turismo, en un comunicado citado por la agencia brasileña. “Es un Carnaval plural que reúne manifestaciones tradicionales y grandes blocos, interactuando con diferentes públicos, edades y zonas de la ciudad”.

Fellows destacó que la oferta de este año será amplia y descentralizada. “La propuesta es ofrecer opciones para juerguistas de todas las edades y perfiles, incluyendo blocos infantiles y familiares, atracciones musicales y experiencias culturales impactantes”, agregó.

La zona central de Río concentrará la mayor cantidad de desfiles, con 135 presentaciones programadas, seguida por la zona sur, particularmente alrededor del paseo marítimo de Copacabana, con 99 eventos previstos.

Expectativas y cifras

Además de los desfiles de rua, tradicionalmente marcados por la música, la samba y los disfraces coloridos, medios como CNN Brasil informan que 35 blocos desfilarán por primera vez este año y que se espera una movilidad significativa de turistas, principalmente de Argentina, Uruguay y Europa, lo que impulsará el sector servicios local durante casi todo el mes de celebraciones.

El Carnaval de Río sigue consolidándose como un motor económico para la ciudad. En ediciones anteriores, la fiesta ha generado miles de millones de reales en ingresos por turismo, gastronomía y hotelería, con estimaciones de crecimiento de la actividad este año. Según algunos reportes locales, los efectos podrían alcanzar cifras superiores a las de 2025, subrayando la importancia del evento en la agenda cultural y económica del país.

Seguridad y logística

Las autoridades municipales han reforzado los planes de seguridad, accesibilidad y atención al público ante la gran afluencia prevista, incluida la coordinación con la policía, cuerpos de bomberos y servicios de salud. En años recientes, la infraestructura del Carnaval ha ido adaptándose para mejorar la movilidad urbana y la respuesta a emergencias durante las concentraciones más numerosas.

El carnaval callejero, que se suma a los tradicionales desfiles oficiales del Sambódromo de la Marquês de Sapucaí, es considerado por expertos en cultura brasileña como un elemento esencial de identidad social, en el que música, historia y arraigo comunitario convergen mientras Río de Janeiro vive uno de sus momentos más intensos del año.