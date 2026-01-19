Acuerdo UE-Mercosur podría convertir a Sudamérica en potencia de minerales críticos

El tratado de libre comercio firmado entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) podría impulsar a Sudamérica como un actor relevante en el mercado global de minerales críticos y tierras raras, afirmó este sábado el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, en una entrevista con EFE desde Asunción.

El diplomático eslovaco sostuvo que el acuerdo no será perjudicial para los agricultores europeos y destacó que el objetivo de la UE es eliminar barreras comerciales para fomentar la creación de empleos y ampliar el acceso a materias primas esenciales. “Queremos vivir en un mundo en el que los aranceles sean bajos, para que los consumidores —es decir, nuestros ciudadanos— puedan acceder a una mayor variedad de productos a mejores precios”, señaló tras la firma del pacto.

Minerales estratégicos y oportunidad geopolítica

Šefčovič identificó el sector de minerales críticos y tierras raras como uno con “enorme potencial” de crecimiento bajo el nuevo marco comercial. Estos recursos son clave para la transición energética, la digitalización y la industria de defensa, y se han convertido en un elemento central de la geopolítica industrial global.

Actualmente, China domina el mercado mundial de minerales críticos, controlando gran parte de la producción y el refinado, un hecho que ha generado vulnerabilidades para Europa y otros mercados. Según analistas, en 2026 China sigue siendo el proveedor dominante, lo que ha motivado a la UE a implementar la Critical Raw Materials Act para diversificar el suministro y asegurar el acceso sostenible a estos insumos.

El acuerdo UE-Mercosur se presenta como un mecanismo para asegurar insumos estratégicos para las cadenas industriales europeas, dado que los países sudamericanos son productores relevantes de grafito, niobio y manganeso, entre otros materiales necesarios para baterías, electrónica avanzada y aplicaciones industriales.

Brasil y Argentina en la carrera de minerales

En gran parte de Sudamérica, y especialmente en Brasil, las reservas de tierras raras son significativas, aunque aún poco explotadas por falta de inversiones y acuerdos a largo plazo, admitió Šefčovič. “Brasil cuenta con la segunda mayor reserva, pero necesita inversiones, acuerdos de compra y contratos a largo plazo. Y eso es exactamente lo que queremos y lo que necesitamos”, afirmó. Argentina también posee yacimientos relevantes que podrían tener mayor valor con un marco comercial estable.

El acuerdo —que eliminará gradualmente más del 90% de los aranceles bilaterales y creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con unos 780 millones de consumidores— fue visto como una oportunidad para dinamizar inversiones en infraestructura minera, procesamiento y cadenas globales de suministro.

Respuesta a preocupaciones europeas

Las protestas de agricultores europeos han marcado el debate interno del acuerdo, preocupados por posibles importaciones de productos agrícolas a bajo costo. Šefčovič aseguró que la UE ha introducido mecanismos de salvaguardia “a una profundidad, amplitud y alcance sin precedentes” para evitar desequilibrios de precios o volumen que afecten a los productores locales.

También abordó las preocupaciones sobre el uso de pesticidas no permitidos en la UE y señaló que se están realizando evaluaciones de impacto en temas de bienestar animal, particularmente en el sector ganadero en América Latina, aunque no prevé complicaciones. Asimismo, prometió que las inspecciones y auditorías se incrementarán sustancialmente tanto en Sudamérica como en Europa.

Contexto estratégico global

El enfoque en minerales críticos se inscribe en un contexto más amplio de competencia geopolítica por recursos esenciales para la tecnología verde y digital. Europa ha enfrentado retos para reducir su dependencia de China, que controla un porcentaje abrumador del mercado de tierras raras y otros minerales críticos, lo que la ha impulsado a desarrollar estrategias para diversificar proveedores y fortalecer cadenas de valor alternativas.

La firma del acuerdo, que consolidará relaciones comerciales tras más de 25 años de negociaciones, coincidió con un momento de tensiones globales sobre comercio y materias primas, donde Europa busca asegurar suministros y ampliar alianzas en Sudamérica como parte de su estrategia industrial y geopolítica.