Con Milei y sin Lula, Mercosur y la UE firman en Asunción un acuerdo histórico

Milei definió el entendimiento como “el logro más importante de la historia del Mercosur” y sostuvo que su Gobierno seguirá impulsando negociaciones comerciales con otros socios

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado en Paraguay el acuerdo de asociación y libre comercio negociado durante más de dos décadas, en una ceremonia con presencia del presidente argentino Javier Milei y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero sin el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, representado por su canciller.

El acto se realizó en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay, donde los firmantes formales fueron los cancilleres del Mercosur y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, de acuerdo con el esquema institucional del bloque europeo.

Firma y mensajes de los líderes

Durante su intervención, Milei definió el entendimiento como “el logro más importante de la historia del Mercosur” y sostuvo que su Gobierno seguirá impulsando negociaciones comerciales con otros socios.

El presidente paraguayo Santiago Peña, anfitrión por la presidencia pro tempore del Mercosur, planteó que Europa y Sudamérica “deben unirse” en un contexto internacional “complejo, inestable, peligroso”, según el relato de la cobertura local.

Von der Leyen, por su parte, enmarcó el acuerdo como una plataforma de cooperación más amplia y destacó el peso de la UE como inversor en la región, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró que el pacto impacta a más de 700 millones de personas en ambas orillas del Atlántico.

Qué cubre el acuerdo

El texto prevé la eliminación gradual de aranceles para más del 90% del comercio bilateral y busca crear una de las mayores áreas integradas del mundo, con un mercado combinado estimado en alrededor de 720 millones de habitantes.

El comercio entre ambos bloques alcanzó unos 111.000 millones de euros en 2024, con exportaciones europeas concentradas en maquinaria, químicos y otros bienes industriales, y ventas del Mercosur orientadas a productos agroindustriales y minerales.

Lula ausente, presión interna en Europa

La ausencia de Lula fue uno de los elementos políticos de la jornada. Antes de la firma, AFP reportó —citando una fuente de la presidencia— que el mandatario no viajaría a Asunción. En paralelo, Reuters ya había informado que Brasil estaría representado por su ministro de Exteriores, mientras Lula defendía el alcance del acuerdo y su potencial económico.

La ratificación sigue siendo el principal obstáculo.El pacto debe pasar por el Parlamento Europeo y por los congresos de los miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), mientras persisten resistencias en Europa, especialmente en sectores agrícolas y ambientalistas, por el impacto de importaciones sudamericanas y el debate sobre deforestación.

El camino institucional: firma no es entrada en vigor

En la UE, el Consejo adoptó decisiones que habilitaron la firma del Acuerdo de Asociación y de un Acuerdo Interino de Comercio, un mecanismo pensado para facilitar la aplicación de la parte comercial mientras avanza el resto del proceso político.

En Sudamérica, la firma fue presentada por gobiernos y cancillerías como un paso para ampliar acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo, aunque medios de la región también subrayaron que la discusión de implementación, reglas técnicas y sectores sensibles quedará asociada a la etapa de ratificación y a los ajustes internos de cada país.

Clima internacional y lectura geopolítica

AP ubicó la firma en un contexto de tensiones comerciales globales y competencia por influencia en América del Sur, con la UE buscando reforzar su presencia económica y estratégica en la región.

EFE, por su parte, describió la firma como un hito tras 26 años de negociaciones y la vinculó a un escenario internacional marcado por presiones proteccionistas y debates internos en Europa.