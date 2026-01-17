Un modelo histórico del Endurance se exhibe en Stanley

La pieza, una maqueta 1:52 de gran nivel de detalle, fue elaborada en Dnipro, Ucrania, por el ingeniero retirado Vitaliy Vrubel en medio del conflicto armado

Un modelo a escala de la Endurance, el legendario barco polar de Ernest Shackleton, fue presentado oficialmente este jueves en el Jetty Visitor Centre de Stanley, como nueva incorporación de largo plazo al espacio expositivo, informó la Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT).

La pieza, una maqueta 1:52 de gran nivel de detalle, fue elaborada en Dnipro, Ucrania, por el ingeniero retirado Vitaliy Vrubel en medio del conflicto armado. El modelo llegó a las islas a bordo del RRS Sir David Attenborough, buque insignia del British Antarctic Survey, tras haber atravesado aguas antárticas en un trayecto que evocó el viaje original de Shackleton.





La presentación fue organizada por el FMHT en conjunto con el Falkland Islands Tourist Board y permitió al público conocer de cerca el modelo, así como los planes futuros de la fundación. “Este modelo ya ha vivido una historia de resistencia digna de su nombre”, afirmó Elena Lewendon, directora ejecutiva del FMHT, al destacar que fue construido “bajo condiciones extremadamente difíciles” y que ahora llega a un territorio “inseparable de la historia de Shackleton”.

El modelo había sido encargado originalmente por el Shipwreck Treasure Museum de Cornualles, pero fue adquirido por el FMHT tras el cierre de ese museo para asegurar su permanencia en el dominio público. Desde ahora, se exhibe en préstamo en el Jetty Visitor Centre, donde podrá ser visto por residentes y visitantes.

Por su parte, Stephanie Middleton, directora ejecutiva del organismo turístico –el FITB, por sus siglas en inglés–, señaló que la maqueta constituye “una valiosa incorporación a las historias marítimas que compartimos con quienes visitan las islas”.