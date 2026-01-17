Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con el director de la CIA

Ratcliffe viajó a Venezuela por instrucciones del presidente Donald Trump “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en Caracas con el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe, en un encuentro centrado en asuntos de seguridad y cooperación, confirmaron a EFE fuentes de la agencia estadounidense.

Ratcliffe viajó a Venezuela por instrucciones del presidente Donald Trump “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo”, según informó previamente The New York Times, citando a un funcionario estadounidense. De acuerdo con una fuente oficial citada por CNN, durante la reunión el director de la CIA abordó “posibles oportunidades de colaboración económica” y señaló que Venezuela “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”.

Según EFE, el encuentro tuvo como objetivo “generar confianza” entre ambas partes. Se trata de la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense y del primer miembro del Gabinete de Trump que viaja a Venezuela desde la operación militar del 3 de enero, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

La reunión coincidió con el encuentro en Washington entre la líder opositora María Corina Machado y Trump en la Casa Blanca. Machado entregó al mandatario estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz, pese a que Trump la descartó para encabezar una transición política en Venezuela por considerar que no cuenta con el respaldo interno necesario.

Tras la captura de Maduro, Washington respaldó a Rodríguez como presidenta encargada. El Gobierno interino venezolano ha pactado el envío de millones de barriles de crudo a Estados Unidos para su comercialización y ha impulsado la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera, con el apoyo de la Administración republicana.