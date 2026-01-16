Lula y von der Leyen destacan el acuerdo Mercosur-UE como un paso clave para el multilateralismo

El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron este viernes en que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), cuya firma se espera este sábado en Asunción, será beneficioso para el comercio global, la democracia y el multilateralismo, informó EFE.

Durante una reunión en Río de Janeiro, von der Leyen destacó el compromiso de Lula con “valores importantes para nosotros, como la democracia, el orden internacional con reglas y el respeto a las comunidades y a las naciones soberanas”. Lula, por su parte, afirmó que “es bueno para el Mercosur, es bueno para la Unión Europea y es bueno para el mundo democrático y el multilateralismo”, subrayando que retomó las negociaciones en 2023 con énfasis en el crecimiento sustentable y la reindustrialización de Brasil.

El acuerdo, que culmina más de 25 años de negociaciones, busca crear una de las zonas de libre comercio más amplias del mundo, abarcando a los cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y los 27 estados de la UE, un mercado conjunto de alrededor de 700 millones de personas.

Antes de su aplicación efectiva, el tratado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los estados miembros de la UE, un proceso que podría extenderse varias semanas.

El acuerdo también ha enfrentado oposición de sectores agrícolas europeos, que han expresado inquietudes por la competencia de productos sudamericanos, y voces políticas que han pedido salvaguardias adicionales antes de la ratificación.