Falklands: temporada de cruceros viene “muy bien”; se esperan unos 72.500 visitantes

El crucero ‘Celebrity Equinox’ de Celebrity Cruises, con capacidad para casi 3,000 pasajeros, o sea más que toda la población de la capital de Falklands, Stanley

La temporada de cruceros se viene desarrollando “muy bien”, según explicó Steph Middleton, la Directora ejecutiva del Directorio de Turismo de las Islas Falkland quien agregó que unas 53 naves están operando en el entorno de las Islas y unas 140 escalas están previstas en el verano austral.

“Algunos cruceros expediciones (menos pasajeros, más lujosos y menor masividad), se han visto obligados a cambiar las fechas de sus visitas pero no ha habido días de cancelaciones mayores”, agregó Ms Middleton.

“La temporada anterior (24/25) las Islas recibieron 72.133 pasajeros visitantes a las Falklands, y para esta temporada estamos estimando unos 72.500, pero reitero mucho depende de las condiciones climáticas, especialmente vientos”.

Ms Middleton explicó que la temporada comenzó algo lenta, con números inferiores a los del año pasado, “ya que Norwegian Cruise Lines habían reasignado su crucero, ‘Celebrity Equinox’, el cual no hizo escala alguna la temporada pasada. Pero han retornado y están recuperando ese vacío aunque no del todo, y nuestro pronóstico es bastante optimista”.

Fechas con confluencia de varios barcos

La Directora Ejecutiva anticipó que “tendremos por delante algunos días particularmente ajetreados, por ejemplo el 7 de febrero recibiremos las visitas de MS Vista (1,200 pasajeros), Oosterdam (1964) y Sapphire Pricess (2.670). Si todos están a capacidad plena significaría que tendremos un total de 5.834 visitantes, empero los cruceros por lo general operan al 80% de su capacidad”.

Similarmente el 4 de marzo, “se recibirán las visitas de Viking Jupiter (930 pax), Celebrity Equinox (2.850) y Fram (204), lo cual a capacidad completa sería por encima de los 3.000 visitantes; pero se trata de días en que tendremos a Celebrity Esquinox junto a un crucero expedición.”

El pasado 12 de enero un equipo del semanario Penguin News realizó una caminata por el Muelle de Stanley donde desembarcan los visitantes y habló con algunos de los cruceristas del Celebrity Equinox, enfatizando en preguntas como, “de dónde son?, cúal ha sido lo más maravilloso de su visita a las Falklands? Haber estado en Falklands les ha cambiado su forma de entender el tema de las Falklands? Cómo describirían a las Falklands a sus vecinos y la gente en general cuando retornen a sus ciudades de origen?”

Visitantes maravillados con las Islas

Sal un visitante de EE.UU., dijo al Penguin News que “todo ha sido maravilloso”. Sal quien está de visita junto a su marido explicó que la excursión en las Islas había sido contratada a Sulivan Shipping y que su guía fue “Brian Summers, un excelente guía, realmente muy conocedor de todos los temas”

Cuando se le pidió que describiera las Falklands dijo, “una belleza incomparable, impoluta, paisajes fantásticos y con vida silvestre por todos lados, soñado”. Agregó, “no nos importó la falta de árboles pues durante la recorrida y trepada de picos, pudimos ver aún mejor todo el paisaje”.

“Nos encantaría volver de visita si tuviéramos la oportunidad”.



Gerard y David, de la ciudad de Nueva York, se mostraron igualmente entusiastas por la visita de las Islas. Para ellos lo máximo de su visita a las Falklands fue Bluff Cove, “realmente hermoso’ y con una “vida silvestre increíble”.

Cuando se les preguntó si a razón de la visita habían cambiado su comprensión de las Islas, asintieron positivamente. ”Previo a la visita de lo único que sabíamos era sobre la guerra con Argentina, no más de eso”.

Y cómo describirían a la gente de Falklands a su regreso a Nueva York, Gerard resaltó, “gente asombrosa, personas únicas…”

Los australianos Sarah, Jeremiah, Dave y Lucas también estaban sonrientes y gozando camino de retorno al crucero. Resaltaron la visita a Antártica, pero cuando desembarcaron en las Falklands quedaron “fascinados por la recorrida de los campos de batalla del conflicto de 1982”

“Luego hicimos una caminata por algunas calles de Stanley, disfrutamos de la cerveza local, y yo también probé algo de comida, y en verdad que estuvo muy buena”.

Pingüinos y la historia de las Falklands

Cuando se les preguntó si la visita les había cambiado su visión de las Falklands, afirmaron que partían con un mayor conocimiento de las Islas y de su historia. Hicieron mención especial de su guía Simon Browning, afirmando que “el guía que nos condujo por los campos de batalla era realmente muy bueno, muy informado de los acontecimientos. Y además realmente apasionado con la tarea que estaba realizando con sus ávidos ‘alumnos’”.

En cuanto a las Islas en sí, Lucas sostuvo que “poder enterarnos de las experiencias en el contexto histórico de la disputa fue realmente impresionante. He leído mucho sobre las Falklands y fue realmente interesante poder verlo con mis propios ojos, y a la vez aprender más detalles del conflicto.”

Los australianos coincidieron que les gustaría poder volver algún día, si se les presentaba la oportunidad.



Dan y Melinda de Nashville, Tennessee, comentaron tras ver a los pingüinos en su hábitat, que fue lo máximo del viaje y de la visita a las Falklands.

Dijeron que recogieron mucha información sobre las Islas y las describieron como un lugar único, de gente laboriosa, pero además muy amables y gentiles. Dan también admitió estar fascinado con los montículos de turba, “se precisa mucho material orgánico para lograr la turba, y como no ví árboles, todo el tema me intereso muchísimo”. Admitió estar curioso sobre el estilo de vida en las Islas, adelantando que “debe ser un lugar difícil para sobreponerse a un largo invierno en las Islas”.

“Pero sí, nos gustaría retornar, pensando en otra recorrida para conocer algunas de las otras islas”.

Doug del estado de Florida dijo que “el museo fue algo realmente fantástico, y también tome el tour en el bus”.

Relató que la visita le había cambiado su visión de las Islas y describió tanto a la gente y a los paisajes cómo “hermosísimos”.

Le gustaría volver a visitar las Islas, “pero en verdad quedan bastante lejos del estado de la Florida, aunque eso no quiere decir que la idea no me atraiga”. Reiteró que para él, un apasionado de la historia y sociología, “lo mejor por lejos fue visitar y disfrutar de tiempo en el Museo.” (Fuente Penguin News)