Falklands, diciembre 2025: el más húmedo desde 2012 y siete días de granizo

El complejo de MPC, que incluye el aeropuerto internacional de las Islas Falkland

El clima del último mes del año pasado en las Islas Falkland resultó de temperaturas promedio pero también el más húmedo desde 2012 con 76.8 mm de precipitaciones, según informa la Oficina Meteorológica del Complejo de Mount Pleasant, junto al aeropuerto internacional de MPC.

En general fue un mes algo menos soleado que el promedio, pero con más granizo para la época del año.

Temperatura

La temperatura promedio máxima fue de 13.5 Centígrados, próxima al promedio a largo plazo de 14.4 C. El día más caluroso fue el 22 con un registro de 20,1 C.

Mucho más fresco que en años anteriores. La temperatura promedio más baja fue de 5.4 C, tan solo 0.1C por debajo del promedio a largo plazo de 5,5C. El dia más fresco fue el 19 con un mínimo de 1.2C

Precipitaciones

En Mount Pleasant las lluvias en diciembre alcanzaron 76.8 mm, por encima del promedio a largo plazo de 55.6mm. Lo cual lo convierte en el diciembre más lluvioso desde 2012 y el segundo más húmedo desde 2000 (En ese mes doce, cayeron 76.9 mm de lluvias)

Horas de Luz



Durante diciembre se registraron 203.6 horas de luz, por debajo del promedio 1998/2025 de 227.1 horas. Esto brinda un promedio de 6,8 horas por día, aunque el 12 del mes las horas de luz alcanzaron 14.4.

Nieve, Granizo, Trueno y Niebla



Cero días de truenos, cero días de manto nieve, aunque con dos días de nieve, siete días de granizo y cero días de niebla.

Viento/Vendavales



La velocidad promedio del viento fue de 16.2 KT (nudos) con la ráfaga más fuerte el 28 diciembre con 52 KT. Hubo 16 días con ráfagas en exceso de 33 KT