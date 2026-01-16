Entra en vigor el Tratado de Alta Mar y abre una nueva era para la protección de los océanos

Entre las obligaciones inmediatas, los países deberán realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades planificadas fuera de jurisdicción nacional

El Tratado de Alta Mar, también conocido como Tratado Global sobre los Océanos, entra oficialmente en vigor este sábado, marcando “un logro histórico en la protección oceánica” y el inicio de una nueva etapa en la gobernanza de los mares, informó EFE.

El acuerdo —denominado formalmente BBNJ— establece por primera vez un marco jurídico vinculante para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, que cubren casi el 50 % de la superficie del planeta. Con la ratificación de 82 países, el tratado se convierte en ley internacional y busca asegurar una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

“Su entrada en vigor supone un hito para el multilateralismo”, señaló Rena Lee, embajadora de Singapur para el Derecho Internacional y presidenta de las negociaciones que culminaron con la adopción del texto en 2023.

El tratado permite designar áreas marinas protegidas en alta mar, fija obligaciones para el uso sostenible de los recursos, prioriza el desarrollo de capacidades y el acceso a tecnología, y crea mecanismos para repartir beneficios. Para Rebecca Hubbard, directora de la Alianza por la Alta Mar, “las aguas internacionales están llenas de vida” y el acuerdo refleja una comprensión creciente de su importancia para la salud del planeta.

Entre las obligaciones inmediatas, los países deberán realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades planificadas fuera de jurisdicción nacional —o con efectos significativos en alta mar— y notificar públicamente esos proyectos. La primera Conferencia de las Partes deberá celebrarse antes del 17 de enero de 2027 en Nueva York, indicó Adam McCarthy.