Continúan los incendios en la Patagonia argentina y hay diez provincias en alerta

La crisis también ha generado cooperación internacional: Chile ha enviado dos aeronaves ligeras para apoyar las labores de combate al fuego en la zona del Parque Nacional Los Alerces

Diez provincias argentinas permanecen en alerta por riesgo de incendios forestales, mientras varios focos en la Patagonia, especialmente en Chubut, ya han consumido más de 20.000 hectáreas de terreno, informó EFE.

La Agencia Federal de Argentina advirtió este viernes sobre peligros de incendio no solo en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, sino también en La Pampa y en la región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis), así como en el sur de Córdoba y el sur de la provincia de Buenos Aires.

El principal incendio comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, cerca de Epuyén y El Hoyo, consumiendo miles de hectáreas de bosque nativo, arbustos y pastizales, además de infraestructura y viviendas. Tres focos ya han sido controlados o contenidos, pero el fuego activo en el Parque Nacional Los Alerces sigue siendo combatido por autoridades y brigadistas.

En Chubut, la lluvia registrada esta semana contribuyó a la contención de algunos frentes, pero no ha extinguido completamente el fuego. El gobernador provincial destacó la labor de brigadistas y bomberos, quienes “pusieron el cuerpo desde el primer día para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera (de los Andes)”.

El despliegue de más de 500 personas entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y apoyo logístico —incluyendo recursos aéreos— refleja la magnitud del operativo, que continúa en curso ante el riesgo de reactivación del fuego si no mejoran las condiciones meteorológicas.

La crisis también ha generado cooperación internacional: Chile ha enviado dos aeronaves ligeras para apoyar las labores de combate al fuego en la zona del Parque Nacional Los Alerces.