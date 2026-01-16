Brasil transfiere equipo militar a Uruguay y Paraguay para fortalecer la seguridad regional

La donación se enmarca en un contexto en el que los países del Cono Sur buscan reforzar la cooperación regional en seguridad

Brasil promulgó dos leyes que formalizan la donación de aeronaves y equipos militares a Uruguay y Paraguay, en el marco de una iniciativa para modernizar las capacidades operativas de los países vecinos y potenciar la seguridad regional, informó Agência Brasil.

El acuerdo establece que Paraguay recibirá dos helicópteros Bell 412 Classic de la Policía Federal, así como seis obuses autopropulsados M108 del Ejército, más una pasarela flotante de aluminio para cruces fluviales. Uruguay, por su parte, incorporará dos helicópteros Bell Jet Ranger III (IH-6B) donados por la Marina brasileña. El gobierno brasileño afirmó que los equipos serán entregados en su “estado de conservación actual” y que cubrirá los costos de traslado hasta cada frontera.

Las leyes, firmadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho, buscan consolidar relaciones diplomáticas y de cooperación militar con los países vecinos y mejorar la respuesta ante emergencias y el crimen transnacional.

En Uruguay, las Fuerzas Armadas operan como una institución profesional estructurada para contribuir a la seguridad national dentro del marco democrático, con enfoque en defensa territorial, apoyo civil y participación en misiones internacionales de paz. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se entrenan y equipan para adaptarse a escenarios emergentes, aunque enfrentan limitaciones de recursos y equipos frente a desafíos contemporáneos como vigilancia y control fronterizo.

Paraguay también ha manifestado interés en ampliar su capacidad militar. Reuters reportó que el país se encuentra en negociaciones con Brasil para adquirir aviones de combate Embraer A-29 Super Tucano, parte de un paquete de inversiones en defensa para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.

