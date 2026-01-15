Vance mantiene las políticas de Trump dentro de los límites del Congreso

Vance mantiene las políticas de Trump dentro de los límites del Congreso

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emitió este miércoles un voto de desempate para rechazar una resolución bipartidista destinada a frenar la autoridad militar del presidente Donald Trump con respecto a Venezuela. La votación, con un resultado de 51 a 50, se produjo tras una intensa campaña de presión por parte del presidente, que logró cambiar la postura de dos senadores republicanos, Josh Hawley (R-Mo.) y Todd Young (R-Ind.), que inicialmente habían apoyado la medida.

La resolución, presentada por el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia), pretendía impedir nuevas acciones militares unilaterales en Sudamérica tras la operación de «secuestro» del 3 de enero que capturó a Nicolás Maduro. Mientras que la Administración calificó la incursión como una extradición policial, los críticos la tildaron de acto de guerra no autorizado. “Lo que ha ocurrido esta noche es una hoja de ruta hacia otra guerra interminable, porque este Senado, bajo el liderazgo republicano, no ha sabido hacer valer su autoridad legítima y necesaria”, declaró entonces el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. El senador Kaine acusó a la Administración de cobardía por evitar el debate.

“La Casa Blanca ha ejercido una presión sin precedentes en mis 13 años aquí para impedir un debate público sobre la guerra. Si estuvieran tan convencidos de la justicia de esta causa... no temerían el debate público”. La semana pasada, la resolución parecía destinada a ser aprobada después de que cinco republicanos se unieran a los demócratas. Esto provocó una rápida y característica reacción del presidente Trump en Truth Social, donde calificó a los disidentes de “auténticos perdedores”, advirtiéndoles que “nunca deberían volver a ser elegidos para ningún cargo”.

Al cambiar de postura, Hawley y Young citaron garantías específicas del secretario de Estado Marco Rubio. Hawley señaló que Rubio le dijo “sin rodeos, no vamos a enviar tropas terrestres”, mientras que Young cambió de opinión tras recibir una carta en la que se afirmaba que el presidente solicitaría autorización para “operaciones militares importantes” y la promesa de que Rubio testificaría ante la Comisión de Relaciones Exteriores. “Creo firmemente que cualquier compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso”, afirmó Young en una declaración en la que explicaba su cambio de postura.

Sin embargo, los republicanos Rand Paul, Susan Collins y Lisa Murkowski mantuvieron su apoyo a la resolución, plantando cara a las llamadas telefónicas del presidente. Paul fue especialmente crítico, acusando a la Administración de cambiar su justificación de la lucha contra el narcotráfico al control de los recursos. “Se trata de una elaborada artimaña que se está perpetrando contra el pueblo estadounidense”, declaró Paul a los periodistas. “El engaño ya se ha producido”, insistió.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, desestimó la resolución como producto de la “histeria antitrumpista”, argumentando que, dado que Maduro ya se encuentra en una prisión de Nueva York y no se ha declarado ninguna “guerra” formal, el proyecto de ley era irrelevante.

“El objetivo de esta resolución es detener algo que no está sucediendo”, añadió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch. “Actualmente no hay fuerzas estadounidenses involucradas en hostilidades en Venezuela”. El Departamento de Justicia apoyó esta postura en un memorándum de 22 páginas en el que se afirma que la captura de Maduro era una acción legal de aplicación de la ley y no una guerra constitucional.