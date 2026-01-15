Trump recibirá a María Corina Machado tras elogiar a Delcy Rodríguez

Machado planea transmitir a Trump la “gratitud del pueblo venezolano por su apoyo inquebrantable a la democracia y la justicia” y pedirle que “abogue por la liberación de todos los presos políticos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, horas después de haber elogiado públicamente a la jerarca chavista Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona estupenda” y con la que dijo que Washington “trabaja muy bien”.

La reunión se producirá doce días después de la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura y traslado a Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos federales por conspiración narcoterrorista y tráfico de cocaína y armas, según autoridades estadounidenses.

Tras el operativo del 3 de enero, Trump tomó distancia de Machado al afirmar que la dirigente opositora “no cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país”, pese a que es considerada por amplios sectores internacionales como una figura central de la oposición venezolana. La agenda prevista incluye un almuerzo de trabajo a puertas cerradas en la Casa Blanca y una visita posterior al Capitolio.

Según su oficina de prensa, Machado planea transmitir a Trump la “gratitud del pueblo venezolano por su apoyo inquebrantable a la democracia y la justicia” y pedirle que “abogue por la liberación de todos los presos políticos”. En una entrevista concedida a Reuters, Trump definió a Machado como una “mujer agradable” y señaló que durante el encuentro hablarán “de lo básico”.

La cita se produce en medio de definiciones clave sobre el futuro político de Venezuela. Evaluaciones internacionales dio como vencedor de las elecciones presidenciales de 2024 a Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por Machado, resultados que el gobierno de Maduro rechazó. Washington no ha precisado aún si impulsará un nuevo proceso electoral ni bajo qué condiciones.