Trump mantiene buena conversación con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que mantuvo una conversación telefónica «larga y productiva» con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El diálogo señala un rápido acercamiento entre Washington y Caracas, mientras Washington se prepara para desempeñar un papel directo en la reconstrucción económica y política del país sudamericano.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump expresó un gran optimismo con respecto al nuevo liderazgo venezolano y subrayó que las dos naciones estaban dejando atrás años de hostilidad tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

“Hoy hemos tenido una conversación excelente, y ella es una persona estupenda”, dijo Trump. “Hemos tenido una larga conversación. Hemos hablado de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”. En una publicación en Truth Social, Trump también señaló que “esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás como nunca antes”.

Washington y Caracas reconocieron que la conversación se centró en una “agenda de trabajo” que abarcaba “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”. Rodríguez también confirmó el carácter “cortés” del intercambio.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

“Durante la conversación, discutimos la agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como cuestiones pendientes en la relación entre nuestros gobiernos”, declaró Rodríguez, quien describió el diálogo como algo que tuvo lugar en un “marco de respeto mutuo”. Rodríguez enviará a Félix Plasencia a Washington esta semana, coincidiendo con la visita prevista de la figura de la oposición María Corina Machado. La idea es reabrir las misiones diplomáticas recíprocas lo antes posible.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio habló de un plan en tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación económica y transición política. A pesar de las cortesías actuales, los elogios de Trump siguieron a advertencias anteriores de que Rodríguez podría enfrentarse a consecuencias “mayores que las de Maduro” si no se alineaba con los intereses de EE. UU.