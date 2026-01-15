Reino Unido retira personal diplomático de Teherán ante creiente tensión

La comunidad internacional sigue sin estar convencida de las valoraciones de Trump sobre la distensión de la violencia.

El Reino Unido ha ordenado la evacuación de emergencia de su personal diplomático de Teherán, mientras Oriente Medio se prepara para una posible escalada militar entre Estados Unidos e Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) confirmó este miércoles que su embajada en la capital iraní había pasado a trabajar n modalidad remota debido al rápido deterioro de la situación de seguridad.

La decisión de retirar al personal, incluido el embajador, se produce tras dieciocho días de protestas contra el Gobierno. Organizaciones como la Iranian Human Rights (IHRNGO) estiman que la posterior represión ha causado al menos 3428 muertes. “Debido a la situación de seguridad, el personal del Reino Unido ha sido evacuado temporalmente de Irán”, declaró la misión.

Al mismo tiempo, el FCDO emitió advertencias de viaje reforzadas para 17 países de la región, entre ellos Irak, Jordania, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, citando “impactos imprevistos” y el riesgo de una escalada regional, que se ha visto amenazada por varios acontecimientos militares.

En la madrugada del jueves, el Gobierno iraní cerró su espacio aéreo nacional durante más de dos horas. Analistas de aviación sugirieron que la medida podría indicar lanzamientos inminentes de misiles o una mayor actividad de defensa aérea.

Mientras tanto, el Gobierno de Qatar confirmó que varias tropas estadounidenses y británicas habían sido trasladadas fuera de la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación estadounidense en la región, como “medida de precaución”.

Después de que el secretario de Energía de Estados Unidos Chris Wright anunciara que Washington tiene la intención de controlar indefinidamente la venta de la producción petrolera venezolana tras la detención de Nicolás Maduro, se teme que el modelo pueda servir para futuras acciones contra otros paíse ricos en petróleo.

La crisis actual es un eco directo de los acontecimientos de junio de 2025, cuando el presidente Trump ordenó el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Estados Unidos de que «no cometiera el mismo error», mientras que el general de brigada Aziz Nafizardeh amenazó con lanzar ataques de represalia contra las bases estadounidenses en la región si se lanzaba una ofensiva. A pesar de la evacuación, Trump ofreció el miércoles una valoración contradictoria, afirmando que se le había informado de que “los asesinatos en Irán están cesando” y que “no hay planes de ejecuciones”.

Sin embargo, la retirada masiva de diplomáticos occidentales sugiere que las comunidades de inteligencia internacionales siguen sin estar convencidas de una distensión sincera.