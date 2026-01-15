Machado dice que cuenta con Trump, pero la Casa Blanca mantiene respaldo a Delcy Rodríguez

Machado confirmó que entregó a Trump su medalla del Nobel de la Paz, en un gesto simbólico que evocó un intercambio histórico entre Washington y Bolívar hace 200 años. Foto: REUTERS/Kylie Cooper

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves ante seguidores congregados frente a la Casa Blanca que “contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”, tras mantener una reunión a puerta cerrada de más de dos horas con el presidente estadounidense Donald Trump.

La declaración contrastó con el mensaje oficial de la Casa Blanca. Horas antes, su portavoz Karoline Leavitt sostuvo que Trump mantiene su postura de que Machado “no es la persona adecuada para liderar un cambio político en Venezuela”, calificando esa posición como “realista”. La vocera añadió que el mandatario estadounidense valora positivamente la cooperación de la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, señalando que “al presidente le gusta lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe”.

María Corina Machado saludando a los venezolanos afuera de la Casa Blanca. pic.twitter.com/gnhpAOu1uf — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 15, 2026

Machado entregó su medalla del Nobel de la Paz a Trump

A la salida del Capitolio, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que durante su reunión con el presidente Donald Trump transmitió la voluntad del pueblo venezolano de construir estructuras democráticas que garanticen las libertades ciudadanas y permitan atender “el colapso de la sanidad y la educación”. Según dijo, Trump le expresó “cuánto le importa” la situación en Venezuela y que está “comprometido con la libertad de todos los venezolanos”. En ese marco, Machado confirmó que entregó al mandatario estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz, explicando que se trató de un gesto simbólico en el que evocó la entrega, hace 200 años, de una medalla con la imagen de George Washington a Simón Bolívar, como reconocimiento histórico entre ambos pueblos.

Desde Caracas, Rodríguez endureció el tono. Ante la Asamblea Nacional, calificó como un “secuestro” la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y afirmó: “Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, caminando, nunca arrastrada”. También sostuvo que existe “una mancha” en la relación bilateral tras el operativo del 3 de enero, aunque aseguró que su gobierno está dispuesto a “resolver diplomáticamente” las diferencias.

En paralelo, Washington interceptó otro petrolero en el Caribe y confiscó su carga de crudo venezolano, el sexto desde diciembre, en el marco de la presión económica posterior a la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores. ONG de derechos humanos, citadas por agencias internacionales, advirtieron además que muchos de los excarcelados recientes en Venezuela no estarían “completamente libres”, pese a los anuncios oficiales.