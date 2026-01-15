La BBC sitúa a Uruguay en el décimo puesto entre los mejores destinos turísticos del mundo

La British Broadcasting Corporation (BBC) ha nombrado a Uruguay como uno de los 20 mejores destinos turísticos del año, situándolo en el décimo puesto a nivel mundial, principalmente debido a sus propuestas sostenibles.

El país sudamericano también ha sido considerado una alternativa ideal a los destinos turísticos más concurridos del mundo. Uruguay genera casi el 99 % de su electricidad a partir de fuentes renovables. La BBC elogió la campaña “Uruguay Natural”, que anima a los visitantes a apoyar a las comunidades locales y a proteger el medio ambiente. Seguridad e inclusión El país es reconocido como uno de los destinos más seguros de América Latina para los viajeros LGBTQ+. Los expertos señalaron que sus leyes progresistas y su clima social lo convierten en un lugar acogedor para una gran diversidad de visitantes.







Montevideo destacó por su ambiente vibrante, descrito como un “balneario” a pesar de ser un importante puerto. La BBC señaló que es la cuna del tango y alberga el carnaval más largo del mundo, que dura 40 días, de enero a marzo. La cadena también destacó la variedad de paisajes del país, entre los que se incluyen Colonia del Sacramento, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; Cabo Polonio, un entorno ideal para la «desintoxicación digital», al que solo se puede acceder en vehículos 4x4 autorizados; y refugios de vida silvestre como las lagunas de Rocha y Garzón, famosas por sus flamencos rosados.

Uruguay se unió a otros destinos destacados para 2026, como Abu Dabi, Costa Rica, Montenegro y la región japonesa de Ishikawa. La BBC seleccionó estos lugares por su compromiso con experiencias auténticas que tienen un impacto positivo en el patrimonio local y el medio ambiente. En Costa Rica, la península de Osa fue elogiada por su “rara convergencia de naturaleza salvaje y bienestar”, concretamente el Parque Nacional Corcovado.

Loreto, en Baja California del Sur (México), fue elegida coincidiendo con el 30.º aniversario de su Parque Nacional, centrado en la conservación del desierto y los manglares. Santo Domingo, en la República Dominicana, destacó como ciudad sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que combinan historia con importantes atracciones deportivas. El valle de Colchagua, en Chile, fue reconocido por sus bodegas sostenibles de categoría mundial y su emergente escena de “astroturismo” (observación de estrellas).