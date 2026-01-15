Hermandad Musulmana es organización terrorista en Argentina

Buenos Aires también aconsejó a los ciudadanos argentinos que eviten todo viaje a Irán

El Gobierno libertario del presidente argentino Javier Milei declaró este miércoles a las secciones de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania como organizaciones terroristas, alineando directamente al país sudamericano con la iniciativa de la Casa Blanca denominada “Civilización Occidental”, que a finales del año pasado lideró un proceso similar.

La medida de Buenos Aires, en la que participaron los Ministerios de Relaciones Exteriores y Seguridad, así como la Inteligencia del Estado, supuso la incorporación inmediata de estas organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). “El presidente se mantiene firme en su compromiso de reconocer a los terroristas por lo que son... Este Gobierno está convencido de que Argentina debe realinearse con la civilización occidental... al tiempo que condena y combate frontalmente a quienes quieren destruirla”, señaló un comunicado de la oficina de Milei.

El anuncio oficial justificó además esta medida citando “informes oficiales” que prueban la participación del grupo en actividades ilegales transnacionales y actos de terrorismo, llamamientos públicos al extremismo violento y vínculos operativos con otras organizaciones terroristas, como Hamás y Hezbolá. Al incluir a la Hermandad en la lista negra, Argentina se une a un bloque específico de naciones, entre las que se encuentran Estados Unidos, Israel, Paraguay, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que cooperan a nivel internacional para garantizar que el movimiento, ahora ilegal, «no pueda actuar libremente» dentro de las fronteras argentinas ni utilizar sus sistemas financieros.

Milei ya había designado anteriormente a Hamás y al Cartel de los Soles, vinculado a Venezuela, como entidades terroristas.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina emitió un aviso urgente a los ciudadanos argentinos que residen en Oriente Medio y a las misiones del Palacio San Martín en la región para que estén en alerta máxima, ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen en ebullición. “Las embajadas argentinas están monitoreando constantemente la situación”, argumentó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, instando a los ciudadanos a “cumplir estrictamente con las instrucciones emitidas por las autoridades locales” y asegurarse de que su registro consular y sus documentos de viaje estén actualizados. Además, Buenos Aires aconsejó a los ciudadanos argentinos que eviten todo viaje a Irán.