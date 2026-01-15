Falklands, asignan carteras entre los ocho miembros electos de la Asamblea Legislativa

Los ocho integrantes electos de la Asamblea Legislativa. Como gobierno autónomo, las relaciones internacionales se manejan en consulta y coordinación con el Foreign Office.

La Asamblea Legislativa electa de las Islas Falkland ha acordado el Sistema de carteras para sus distintos integrantes por el mandato 2025/2029. Tras la Elección General de diciembre 2025, los legisladores revisaron la estructura para mejorar el enfoque y alinear políticas en distintas áreas relacionadas.

Estos cambios son tan solo para una sobrevista, pues el departamento del servicio civil y las estructuras del Directorio del Gobierno permanecen incambiadas, si bien una restructura corporativa más amplia puede encararse en consulta con el servicio civil durante la duración del presente mandato. El programa de introducción para miembros de la Asamblea 2025/2029 está en pleno proceso, con la reanudación de actividades regulares previsto tras la conclusión del denominado programa de introducción.

A continuación el detalla de las distintas carteras, titulares y alternos,

Recursos Naturales, a cargo de MLA Michael Goss, con MLA Roger Spink de alterno y la cartera cubre, Pesquerías, Agricultura y Asuntos Rurales, Bioseguridad, Servicios Veterinarios, Administración de Predios Comunales en la capital Stanley, Medio Ambiente y Ciencia.

Infraestructura Pública, a cargo de MLA Dean Dent, Alterno, MLA Cheryl Roberts e incluye Departamento de Obras Públicas, Operaciones y Proyectos. Lo integran además suministro de agua potable, energía eléctrica, Propiedad, Carreteras, Administración de residuos e Inversiones de Capital.

Comercio, Industria, y Recursos Minerales, a cargo de MLA Cheryl Roberts con MLA Michael Goss de Alterno. Incluye Recursos Minerales, Corporación para el Desarrollo de las Islas Falkland, Directorio de Turismo de Falklands, Corporación de Grandes extensiones rurales de las Falklands, Stanley Services Ltd., Compañía de Carnes de Falklands, y Stanley Growers (Granja de Invernáculos). Alterno MLA Michael Goss también integrara el directorio de South American Atlantic Services Ltd. (Vinculos marítimos con Montevideo y Chile).

Servicios Comerciales. A cargo de MLA Roger Spink con MLA Jack Ford como Alterno. Incluye Servicio Postal de Falklands, Servicio Aéreo del gobierno de Falklands, Servicio Marítimo de Ferry y Costero, FIPASS (puerto), Telecomunicaciones y Medios de información, Planificación y Construcción, Administración de Juzgados, Vínculos aéreos y aeropuertos, el asentamiento de Fox Bay y Puerta de Ingreso a Antártica y Servicios de Ocio/diversión.

Servicios Corporativos, Cartera a cargo de MLA Jack Ford, con MLA Lewis Clifton OBE de alterno. Incluye Tesorería, Auditoria, Respaldo Financiero, Impuestos, Pensiones y Jubilaciones, Servicios Legales y Legislativos, Registro Civil, Aviación Civil, Regulaciones de Comunicaciones, Capacidades e Igualdades, Políticas, Recursos Humanos, Salud Pública, Seguridad y Bienestar, Tecnología de Información en Gobierno de Falklands, y Archivos.

Los legisladores MLAs Gould y Bragger formarán parte de la Comisión de Cuentas Publicas.

Educación y Comunidad, a cargo de MLA Stacy Bragger con MLA Dean Dent de alterno. La cartera incluye Jardín de infantes, primaria y Educación en zonas rurales, Escuela Complejo Comunitario de Falklands, Pupilaje de Stanley House, Escuela para menores con discapacidades, (SEND), Educación Terciaria y Superior, tanto universitaria como de oficios, Colegio de Falklands, Escudos Juveniles, Desarrollo de juventud, Atención de infantes y menores, y Arte, Cultura y Patrimonio.

Salud y Servicios Sociales, cartera a cargo de MLA Dot Gould con MLA Stacy Braggard de Alterno. Incluye Atención primaria y hospitalaria, Salud Mental y Apoyo Comunitario, Servicio Dental, Servicios de Salud complementarios, Farmacia, Patología, Salud Publica, Servicios Sociales y Tussac House (Tercera edad).

Servicios de Emergencia y Seguridad de las Islas. Cartera a cargo de MLA Lewis Clifton OBE, con MLA Dot Gould de Alterna. Incluye Emergencia de Planificación y Resiliencia, Policia Real de Falklands, Servicio de Prisión, Servicio de combate al fuego y rescate de Falklands, Aduanas e Inmigración, Fuerza de Defensa de las Falklands, Autoridad Marítima de las Falklands. La legisladora MLA Gould estará al frente de la Autoridad Marítima y miembro de la Comisión Marítima.

Relaciones nacionales e internacionales, permanece una responsabilidad compartida por todos los integrantes de la Asamblea Legislativa.

Finalmente el sistema de portfolios o carteras adjudica responsabilidad política entre los ocho miembros electos de la Asamblea Legislativa, y sus alternos ocupan primera fila cuando pueda suceder un conflicto legal o se percibe la existencia de un conflicto de interés con el titular. Cada uno de los MLA funciona como la voz de su cartera y áreas de influencia, y es el punto de contacto para con el público en general, los distintos departamentos de gobierno, y sus pares, EMPERO los titulares de los portfolios/carteras no son Ministros y no pueden dar instrucciones a integrantes del servicio civil. Estos permanecen administrados por sus Directores, basados si en políticas aprobadas por el Consejo Ejecutivo.