EE.UU. suspenderá visas de inmigración para 75 países, incluido Uruguay; Orsi dice que ”preocupa”

El Departamento de Estado informó que la suspensión se mantendrá “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”

El presidente uruguayo Yamandú Orsi expresó “preocupación” por la decisión de Estados Unidos de suspender la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países —entre ellos Uruguay— a partir del 21 de enero y por tiempo indefinido. “Desde el punto de vista numérico no es muy importante, pero desde el punto de vista de la señal por supuesto nos preocupa”, afirmó Orsi tras reunirse en la residencia de Suárez y Reyes con el embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi.

Orsi se reunió con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, a quien manifestó su inquietud por la suspensión de visas de inmigración. Según fuentes oficiales, el diplomático señaló durante el encuentro que había mantenido contactos con la Casa Blanca para “aclarar” la situación, mientras que el gobierno uruguayo continúa solicitando precisiones sobre el alcance de la medida y sus eventuales efectos para ciudadanos uruguayos.

Qué anunció Washington

El Departamento de Estado informó que la suspensión se mantendrá “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”. La decisión se apoya en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que habilita a negar visas a personas consideradas una potencial “carga pública”.

En noviembre, el gobierno de Donald Trump ya había instruido a consulados y embajadas a endurecer el análisis de solicitudes, incluyendo la consideración de ciertas condiciones de salud como factores de riesgo. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, dijo que la autoridad migratoria será usada para “proteger la generosidad del pueblo estadounidense”, según declaraciones recogidas por Fox News.

La lista de países afectados incluye solo tres de América del Sur: Brasil, Uruguay y Colombia, además de 14 de América Central y el Caribe, entre ellos Cuba, Haití y Nicaragua. Las visas de inmigración son utilizadas por extranjeros que buscan residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, generalmente con patrocinio familiar o laboral.

Contexto regional: Venezuela y la agenda de Trump

El anuncio migratorio se produce en medio de una ofensiva diplomática y de seguridad de Washington en América Latina, tras la operación del 3 de enero que culminó con la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Desde entonces, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha anunciado liberaciones parciales de detenidos como señal de apertura política. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado las cifras oficiales y denunciado falta de transparencia.