Wellington Cesar, nuevo ministro de Justicia de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este martes el nombramiento de Wellington César Lima e Silva como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública en sustitución de Ricardo Lewandowski, quien dimitió por motivos personales y obstáculos políticos.

Wellington César, quien se desempeñaba como asesor jurídico de Petrobras, fue convocado desde Río de Janeiro a Brasilia para una reunión privada con el mandatario. Su nombramiento se formalizó posteriormente en una edición especial del Diário Oficial da União (DOU).

“Agradezco al exministro Ricardo Lewandowski su excelente labor y dedicación al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, publicó el presidente Lula en X.

Lewandowski dimitió oficialmente el 9 de enero para dedicarse a su familia tras 17 años en el Supremo Tribunal Federal y una breve estancia en el Ministerio al alcanzar la edad límite y verse obligado a jubilarse, en un enroque con Flávio Dino.

El ministro saliente también mencionó las “limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias” que llevaron a su salida.

Wellington César ejerció durante 11 días el cargo de ministro de Justicia bajo la presidencia de Dilma Rousseff.