Presión para estudiantes de medicina extranjeros en Paraguay: deben dominar español y guaraní

La medida aumentaría los costos para los estudiantes extranjeros que podrían preferir otras instituciones del Mercosur

El Círculo Médico Paraguayo (CPM) ha emitido una demanda formal de estrictos requisitos de competencia lingüística para todos los estudiantes de medicina extranjeros. Quienes no sean hablantes nativos deberían obtener certificaciones oficiales en español y guaraní como requisito previo para la matrícula y la práctica clínica.

Esta medida marca un punto de inflexión en un prolongado debate sobre la “mercantilización” de las carreras de medicina en la región, en particular en relación con la afluencia de estudiantes brasileños a universidades fronterizas.

Las demandas del CPM cobraron impulso esta semana tras la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el Proyecto de Ley N.° 7604/2025. La legislación, que previamente había sido aprobada en el Congreso, buscaba permitir que los estudiantes extranjeros pospusieran los exámenes de competencia lingüística hasta la graduación.

Los promotores del proyecto argumentaron que la flexibilidad era necesaria para mantener la posición de Paraguay como un “destino competitivo” para la educación superior internacional.

Sin embargo, la corporación médica celebró el veto como una victoria para la seguridad del paciente. “Esta medida es fundamental para frenar el modelo de mercantilización de la formación médica, que prioriza la captación de estudiantes sobre la formación de calidad”, declaró el Círculo Paraguayo de Médicos en un comunicado.

El CPM instó a las autoridades locales a implementar estas normas antes del inicio del año académico 2026. Con la aplicación propuesta del Decreto N.º 5147, la certificación se convertiría en una condición innegociable para la admisión y la permanencia académica.

Estas posibles normas han generado preocupación entre las “universidades fronterizas” y los grupos de estudiantes internacionales. Mientras que las asociaciones médicas argumentan que un médico no puede tratar a un paciente al que no comprende, las autoridades universitarias temen que la medida provoque un éxodo masivo de estudiantes a otros países del Mercosur.

El Ministerio de Educación está a punto de publicar una lista de instituciones que otorgan certificados que acreditan la competencia lingüística de los solicitantes, poniendo fin así a actuales evaluaciones lingüísticas informales.