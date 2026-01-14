Perú: ¿Sobreseimiento de Keiko Fujimori presagia nueva candidatura presidencial?

El fiscal que persiguió a la hija del expresidente Alberto Fujimori fue suspendido por seis meses

Un tribunal peruano desestimó todos los cargos en el caso “Cócteles” contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, allanando el camino para que la líder de Fuerza Popular vuelva a intentarlo este año.

La decisión del Décimo Juzgado Nacional de Instrucción Preliminar del martes puso fin a años de procesamiento por presunto lavado de activos y organización criminal vinculados a las candidaturas de Fujimori de 2011 y 2016.

El tribunal siguió una interpretación del Tribunal Constitucional según la cual las leyes no se aplican retroactivamente. Por lo tanto, la “receptación” como forma de lavado de activos se incorporó a la legislación peruana recién a finales de 2016 y, por lo tanto, no era aplicable durante las campañas investigadas.

El TC insistió en que la fiscalía pretendía acusar a Fujimori de recibir fondos corporativos no declarados, incluyendo los de la firma brasileña Odebrecht, pero tales esfuerzos violaron el principio de legalidad. “Los cargos presentados por la Fiscalía contra Keiko Fujimori no constituían delitos penales en 2011 ni antes de noviembre de 2016”, declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia. Acusarla ahora constituiría una “aplicación retroactiva prohibida de la ley penal”. El sobreseimiento del caso también se extendió a decenas de otros líderes de Fuerza Popular.

Además, el fiscal principal, José Domingo Pérez, fue suspendido durante seis meses por extender el alcance de la ley. Pérez, figura destacada del equipo anticorrupción Lava Jato, ha dedicado años a investigar a la familia Fujimori.