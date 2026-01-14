No más edificios que proyecten sombras en las playas de Río

La legislación no es retroactiva, por lo que el daño causado permanecerá, lamentó Duarte

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, firmó esta semana una nueva ley que prohíbe la construcción de cualquier edificio que proyecte sombras sobre la arena o los paseos marítimos de la ciudad. Esta medida fue aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento el mes pasado.

Esta nueva legislación cierra una laguna legal que existía desde hacía décadas y que anteriormente solo restringía los edificios ubicados directamente sobre el paseo marítimo. La planificación urbana anterior utilizaba terminología de amplia interpretación, que los desarrolladores inmobiliarios aplicaron únicamente a la primera fila de edificios con vista al mar. Esto permitió la aprobación de torres gigantescas en calles secundarias que aún así bloqueaban la luz solar, especialmente en invierno.

“Ahora es ley... se prohíbe la construcción de nuevos edificios que puedan proyectar sombras sobre el paseo marítimo de nuestra ciudad, ya sea en el paseo marítimo o en la arena”, declaró el concejal Pedro Duarte, autor del proyecto. “Se están construyendo nuevos edificios más altos, pero no pueden perjudicar el bien común, como nuestra arena y nuestro paseo marítimo”, añadió. “Todas las licencias para la zona costera y todas las licencias para la calle interior deberán demostrar que no causan sombra”.

“La sombra en la playa puede ocurrir en edificios en la misma, así como en calles secundarias”, subrayó el presidente del Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) Sydnei Menezes. “La ley anterior solo garantizaba el derecho a limitar estas edificaciones en la playa. Había una doble interpretación”. Como resultado, los edificios erigidos por “distorsión o falta de legislación a lo largo de la historia de Río de Janeiro no tienen solución”, incluyendo un controvertido desarrollo de 24 pisos que se está construyendo actualmente en Ipanema, ya que toda legislación no puede ser retroactiva.

“Tiene que haber seguridad jurídica, por lo que lo que estamos corrigiendo es a partir de ahora”, lamentó Duarte, señalando que no se puede hacer nada con el pasado.