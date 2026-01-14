Intervención militar estadounidense en Irán, cada vez más probable

Cuando empiecen a matar gente y se avecinen turbios ahorcamientos judiciales, “no les va a salir bien”, insistió Trump

La Casa Blanca indicó este martes un posible cambio hacia una intervención militar en Irán, al tiempo que observadores internacionales de derechos humanos advirtieron sobre una alarmante cifra de muertos y ejecuciones inminentes.

El presidente Donald Trump ha intensificado significativamente sus advertencias a Teherán, estableciendo una clara “línea roja” respecto al trato a los detenidos. En declaraciones a la prensa, el presidente advirtió sobre “medidas muy enérgicas” si el régimen comienza a ahorcar sistemáticamente a manifestantes.

“Si los ahorcan... tomaremos medidas muy enérgicas”, declaró Trump a CBS News. “Cuando empiecen a matar a miles de personas, y ahora me hablan de ahorcarlos, veremos qué tal les va. No va a funcionar”, insistió Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, admitió que los ataques aéreos estaban entre las “muchísimas opciones” sobre la mesa y señaló que Trump “no teme usar la fuerza letal y el poderío estadounidense”.

Informes internos sugieren que el gobierno está considerando lanzar misiles de crucero contra sedes policiales y nuevos “asesinatos selectivos” contra líderes del régimen.

La comunidad internacional se prepara para la ejecución programada de Erfan Soltani, un joven de 26 años residente de Fardis, arrestado hace apenas cinco días. Según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, Soltani fue condenado a muerte en un “proceso judicial rápido y opaco” sin acceso a asistencia legal. Fue declarado culpable de Moharebeh (“Enemistad contra Dios”).

El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi Azad, redobló la ofensiva, prometiendo que el procesamiento de los “terroristas” se llevaría a cabo “sin indulgencia, misericordia ni apaciguamiento”.

Además, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mantuvo una reunión secreta durante el fin de semana con Reza Pahlavi, el príncipe heredero de Irán en el exilio, quien ha sido designado para el posible cargo de líder de transición. Pahlavi se ha posicionado como un “líder de transición” y ha instado al pueblo iraní a “tomar el control de sus instituciones”.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) ha verificado al menos 1850 muertes, aunque otras estimaciones de medios como Iran International sugieren que la cifra podría superar las 12 000. Los médicos de Teherán informan estar desbordados, y tan solo un hospital ha documentado más de 400 lesiones oculares por heridas de bala.