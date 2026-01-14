Boric respalda a Bachelet para máximo cargo de la ONU

Boric insiste con Bachelet, aunque el mandato de António Guterres recién termina el 31 de diciembre de 2026

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric Font, confirmó este martes que su gobierno formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Boric, quien pronto cederá el poder al presidente electo José Antonio Kast, proveniente de sus antípodas políticas, declaró a la CNN que la nominación de la médica era una “decisión de Estado” que trasciende los vaivenes electorales.

El anuncio se produjo mientras Chile se prepara para un cambio de mando. Si bien Kast aún no ha confirmado si su gobierno entrante mantendrá el apoyo a Bachelet, Boric argumentó que su prestigio internacional la convierte en la opción natural para el cargo.

“Vamos a formalizar esa candidatura. Estamos analizando los plazos con la presidenta [Bachelet], así como en conversaciones con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar esa candidatura”, declaró Boric. En respuesta a los críticos que sugieren que la nominación debería quedar en manos del próximo gobierno, Boric respondió que “es una de las personas con las cualidades necesarias, especialmente para los tiempos difíciles que vive el mundo y para el multilateralismo”.

La selección de un Secretario General de la ONU requiere el consenso de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, cualquiera de los cuales puede ejercer su derecho de veto.

Dada la lejana relación de Boric con el presidente estadounidense Donald Trump, los círculos políticos de Santiago temen que el respaldo de un líder izquierdista ponga en peligro la campaña de Bachelet. “En estos asuntos, hay que actuar con franqueza. Si Estados Unidos decide vetar a la presidenta Bachelet por ese motivo, bueno, tendría que justificarlo”, argumentó Boric, recordando la postura constante de Chile contra Rusia tras la invasión de Ucrania, como prueba de la sólida política exterior del país sudamericano.

Al otro lado de los Andes, Argentina nominó a Rafael Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para el cargo, una iniciativa respaldada directamente por el presidente Javier Milei, cuyas opiniones políticas coinciden más con las de Kast.

El futuro mandatario chileno decidirá sobre el máximo cargo de la ONU tras asumir su cargo el 11 de marzo. Muchos lo ven más inclinado a apoyar a Rossi que a una expresidente socialista que aspira a romper el llamado “techo de cristal”. Nunca una mujer ha ocupado el máximo cargo de la ONU, un punto que Boric ha planteado repetidamente como un “desequilibrio histórico de género”.