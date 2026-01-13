Trump arruina celebración de Lula por superávit comercial con Irán

La crisis en Irán se está intensificando y Trump tomará las medidas que considere necesarias

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que cualquier nación que haga negocios con Irán enfrentará un arancel del 25% sobre todo el comercio con Washington, frustrando así las celebraciones del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno anunció un superávit comercial sustancial con Teherán en 2025, impulsado por el maíz y la soja.

El maíz representa el 67,9% de las exportaciones brasileñas a Irán (US$2.000 millones), y la soja representa el 19,3% de los envíos, con un valor de US$563.600 millones. En respuesta, Brasil compra principalmente fertilizantes químicos a Irán (US$66,8 millones), que son cruciales para su industria agrícola nacional.

Si bien Irán representa solo el 0,84% de las exportaciones mundiales totales de Brasil, la “penalización” del 25% sobre el comercio de Brasil con EE UU sería devastadora, en un momento en que el intercambio con EE UU es mucho mayor. En otras palabras, mantener el mercado iraní podría transformar esas ganancias en pérdidas.

La amenaza de un arancel del 25% llega en un momento en que Brasil ya está lidiando con una relación compleja con la administración Trump. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mostrado previamente su disposición a negociar, pero advirtió sobre medidas de represalia si se compromete la soberanía brasileña.

La decisión de Trump busca presionar a Teherán en medio de una violenta represión de las protestas masivas. “Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América”, escribió Trump el lunes en Truth Social. “Esta orden es definitiva. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó que, si bien la administración está explorando canales diplomáticos alternativos, la fuerza militar sigue siendo una herramienta viable. “El presidente Trump es muy bueno en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa”, enfatizó Leavitt. Los ataques aéreos serían una de las muchas opciones que tiene sobre la mesa el comandante en jefe... La diplomacia siempre es la primera opción para el presidente, pero no teme usar las opciones militares cuando lo considere necesario.

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, les daremos un golpe muy duro donde más les duele. Y eso no significa tropas sobre el terreno, sino golpearlos muy, muy duro”, declaró el propio Trump a la prensa.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que, si bien estaban abiertos a negociaciones “justas”, el país estaba preparado para lo peor.

Tras los anuncios de Trump, Lula respondió: “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará que nadie lo dé por sentado”. “Si no hay negociación, se aplicará la ley de reciprocidad. Si nos cobra 50, les cobraremos 50”, insistió Lula.