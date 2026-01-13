Sin corredor humanitario a través de Perú para venezolanos que salen de Chile

La seguridad interna del Perú prima sobre el tránsito regional, insistió Jerí

El presidente peruano, José Jerí, señaló al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que el corredor humanitario a través de su país para que los migrantes venezolanos pudieran regresar a sus hogares no era una opción viable.

Es que Perú tampoco los quiere en su territorio. Por lo tanto, cualquier plan para un “corredor humanitario” está descartado, insistió Jerí. Esta decisión complica la promesa de campaña de Kast de facilitar la salida masiva de migrantes venezolanos irregulares.

“No puedo permitir que los migrantes ingresen a nuestro país de manera irregular”, declaró el presidente Jerí. “El problema en nuestro país, que se desencadena por la inseguridad, es precisamente la migración irregular, porque también trae prácticas que han contaminado nuestro país; eso también es una realidad”.

Asimismo, subrayó que Perú enfrenta su crisis y trabaja en sus propias medidas de expulsión en lugar de facilitar el tránsito de miles de personas desde el sur. “También queremos que se vayan de Perú”, admitió Jerí. Sin el corredor, “tenemos que ver a través de la Cancillería qué método podemos utilizar, colectivamente, para facilitar el retorno de los migrantes irregulares a su país”, señaló asimismo el líder peruano.

Kast había presentado el corredor como una solución “digna” a la crisis migratoria que afecta al Cono Sur. A su regreso a Chile, Kast se mostró inicialmente optimista. “Estamos dialogando para respetar la dignidad de las personas”, declaró previamente a la prensa sobre su viaje a Lima.

Sin embargo, las últimas manifestaciones de Jerí sugieren que esos diálogos han caído en saco roto. Además, se confirmó este lunes que 34 ciudadanos peruanos que se encontraban varados en Bolivia debido a los continuos bloqueos de carreteras lograron regresar a su país. “La Cancillería implementó un plan de contingencia para repatriar a 34 ciudadanos que se encontraban varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras”, subrayó un comunicado.

El grupo fue finalmente trasladado por tierra, junto con personal diplomático. La Embajada del Perú admitió que otros aún se encontraban en Bolivia esperando una solución.