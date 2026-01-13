Ola gigantesca mata a bañista argentino cerca de Mar del Plata

Pensaron que era un tsunami, pero fue una marea meteorológica causada por vientos cambiantes, explicó un experto citado por Clarín

Un bañista argentino falleció y otras 35 personas necesitaron asistencia médica después de que un fenómeno marítimo inusual y violento, conocido como meteotsunami, azotara el balneario atlántico de Santa Clara del Mar, unos 20 kilómetros al norte de Mar del Plata.

La ola gigantesca se produjo durante el día más caluroso del verano, con temperaturas cercanas a los 40°C, lo que provocó que las playas estuvieran a plena capacidad cuando el mar se retiró repentinamente y regresó como una gigantesca masa de agua.

Aproximadamente a las 3pm, mientras el mar estaba en calma con olas de menos de medio metro, el agua retrocedió abruptamente antes de avanzar con una fuerza inmensa en Santa Clara del Mar, envolviendo a los bañistas.

Un hombre de 35 años, que según se supo residía en Francia y estaba en Argentina visitando a sus familiares, murió tras ser lanzado contra las rocas por la marejada. Entre los 35 heridos, una persona sufrió un infarto durante el pánico. La ola alcanzó hasta 15 metros en algunas zonas, arrastrando sombrillas, sillas y pertenencias de los veranistas.

Geólogos y funcionarios de Defensa Civil aclararon que, si bien el evento parecía un tsunami sísmico, su origen fue completamente atmosférico. El geólogo Federico Isla declaró a Clarín que el evento fue más bien un “virazón”, un cambio repentino y violento en la dirección del viento.

“Pensaron que era un tsunami, pero no, fue un virazón: el viento cambia y produce una marea meteorológica, haciendo que las olas suban repentinamente... Giró del noroeste al sureste. Cuando el viento se estabiliza, comienza a bajar”, explicó el experto. Tras el incidente, las autoridades permanecen en alerta máxima en la costa atlántica.