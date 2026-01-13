Gobierno interino de Venezuela libera a 24 presos políticos

Foro Penal confirmó la madrugada del martes que 24 personas, entre ellas dos italianos, fueron liberadas de las cárceles La Crisálida y El Rodeo I

Cientos de familiares de presos políticos del régimen bolivariano de Venezuela permanecieron fuera de los diversos centros de detención hasta la madrugada del martes. Sin embargo, solo 24 de ellos fueron liberados, mientras que organizaciones de derechos humanos como Foro Penal insisten en que unos 800 permanecen encarcelados.

Foro Penal confirmó la madrugada del martes que 24 personas, entre ellas dos italianos, fueron liberadas de las cárceles La Crisálida y El Rodeo I, en medio de importantes discrepancias entre las cifras del gobierno y las proporcionadas por observadores independientes. Si bien el Ministerio de Servicios Penitenciarios de la administración interina admitió 116 liberaciones recientes, organizaciones de derechos humanos cuentan una historia diferente. Foro Penal ha verificado sólo 56 desde la caída de Maduro, mientras que la opositora Plataforma de Unidad Democrática (PUD) de Edmundo González Urrutia registró 73.

“Hay impaciencia y descontento, pero también esperanza”, declaró a la prensa Aurora Silva, esposa del exdiputado detenido Freddy Superlano, a las afueras de El Rodeo I. “Esperamos que en las próximas horas... todos los presos políticos sean liberados, porque muy pocos han sido liberados hasta ahora”.

Además, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emitió una demanda pública a través de redes sociales, exigiendo que el proceso se lleve a cabo con “total transparencia, información verificable y sin demoras”, especialmente tras la confirmación de la muerte del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años. El funcionario falleció bajo custodia el fin de semana por un presunto paro cardíaco. Ante esta situación, los familiares de los más de 800 presos restantes expresaron su temor de que se produzcan más muertes si el proceso continúa estancado.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios declaró que las liberaciones son el resultado de una “revisión exhaustiva de los casos” iniciada tras la caída del gobierno de Maduro, para mayor incredulidad de la comunidad internacional.