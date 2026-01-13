¿El FMI al rescate de Venezuela?

El desarrollo de los acontecimientos políticos en Caracas jugará un papel clave para determinar si esa opción está disponible

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes un plan para estabilizar la alicaída moneda venezolana, mediante la reanudación de los contactos con las instituciones financieras internacionales.º

La estrategia consiste en descongelar aproximadamente 4.900 millones de dólares estadounidenses en Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para proporcionar la liquidez que tanto necesita el Banco Central de Caracas.

Un pilar central de la estrategia implica un nivel sin precedentes de supervisión estadounidense sobre la industria petrolera venezolana para evitar las anteriores operaciones clandestinas en el mercado negro.

“Necesitamos aprovechar y controlar esas ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, declaró el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Aclaró que Estados Unidos mantendrá el control “indefinidamente” sobre las ventas, garantizando que los fondos se depositen en cuentas controladas por Estados Unidos para posteriormente “beneficiar al pueblo venezolano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había acordado entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad. “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos... ¡para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos!”, publicó Trump en Truth Social.

La intervención se produce en un momento en que Venezuela enfrenta una grave crisis cambiaria. El tipo de cambio oficial del dólar alcanzó los 330,37 bolívares al 13 de enero de 2026, una asombrosa depreciación interanual del 504%, ya que los economistas temen que el país sudamericano esté volviendo a la hiperinflación.

La “brecha cambiaria” se ha convertido en un obstáculo fundamental para el comercio local. Si bien el tipo de cambio oficial se mantiene en 330, los mercados paralelos que utilizan criptomonedas o “dólares PayPal” han visto subir los tipos hasta 781 bolívares.

Los 4.900 millones de dólares en DEG, congelados desde 2021, pretenden triplicar la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado. Bessent señaló que las sanciones adicionales podrían levantarse “a partir de la próxima semana” para facilitar estas ventas y la repatriación de los ingresos provenientes del crudo almacenado. Sin embargo, los expertos se mantienen cautelosos.

Además de las declaraciones de Bessent, informes preliminares de Washington indican que el proceso de “reincorporación” probablemente dependerá de varios pilares económicos y políticos clave, todos ellos en función de los próximos acontecimientos políticos en Caracas bajo el gobierno bolivariano residual, sin Nicolás Maduro.

El FMI requiere una “clara mayoría de los miembros” para reconocer a un gobierno específico. Con el respaldo de Estados Unidos a la presidenta interina Delcy Rodríguez, un paso crucial será que el Directorio Ejecutivo del FMI vote formalmente sobre el reconocimiento de esta nueva autoridad para permitirle representar los intereses del país ante el Fondo, se explicó.