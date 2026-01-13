Autoridad sanitaria de Brasil aprueba vacuna contra el VIH

Este medicamento está indicado para personas mayores de 12 años, con un peso mínimo de 35 kilos y en riesgo de contraer el virus

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó este lunes el uso del medicamento Sunlenca (lenacapavir) para la prevención del VIH-1 como profilaxis preexposición (PrEP), informó la Agencia Brasil.

Según los expertos, el fármaco es altamente eficaz contra el virus y, además de estar disponible en presentación oral, también puede inyectarse por vía subcutánea cada seis meses, lo que facilita la adherencia al tratamiento.

El medicamento está indicado para adultos y adolescentes mayores de 12 años, con un peso mínimo de 35 kg, en riesgo de contraer el virus. Antes de iniciar el tratamiento, es obligatorio obtener un resultado negativo en la prueba del VIH-1.

Los estudios clínicos demostraron una eficacia del 100 % de Sunlenca en la reducción de la incidencia del VIH-1 en mujeres cisgénero, así como una eficacia del 96 % en comparación con la incidencia inicial del VIH y una superioridad del 89 % sobre la PrEP oral diaria. El régimen de inyección cada seis meses mostró buena adherencia y persistencia, superando los desafíos comunes en los programas diarios, según la oficina de prensa de Anvisa.

Sunlenca es un antirretroviral innovador compuesto por lenacapavir, un fármaco de primera clase que actúa inhibiendo múltiples etapas de la función de la cápside del VIH-1, impidiendo así la replicación del virus y haciéndolo incapaz de mantener la transcripción inversa, un proceso necesario para que utilice las células huésped para multiplicarse.

La agencia advirtió que, si bien se ha concedido el registro, el medicamento aún depende del precio máximo que establezca la Cámara de Regulación del Mercado de Medicamentos (CMED).

Su disponibilidad en el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil será evaluada por la Comisión Nacional para la Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud (Conitec) y el Ministerio de Salud.

La profilaxis preexposición (PrEP) es una estrategia esencial para prevenir la infección por VIH. Implica el uso de medicamentos antirretrovirales por parte de personas que no tienen el virus, pero que están en riesgo de contraer la enfermedad, lo que reduce significativamente las posibilidades de transmisión. La PrEP forma parte de lo que se conoce como “prevención combinada”, que incluye otras medidas como las pruebas periódicas del VIH, el uso del preservativo, el tratamiento antirretroviral (TAR), la profilaxis posexposición (PEP) y la atención específica para mujeres embarazadas VIH positivas, según aclaró la Agencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el lenacapavir en julio de 2025 como una opción adicional a la PrEP, clasificándolo como la mejor alternativa después de una vacuna, que aún no está disponible para la prevención del VIH. (Fuente: Agencia Brasil)