Argentina frena traslado de embajada a Jerusalén por disputa petrolera en Islas Falkland

Argentina habría frenado el proceso para trasladar su embajada en Israel a Jerusalén tras un roce diplomático con el gobierno israelí vinculado a un proyecto petrolero en aguas disputadas cerca de las Islas Falkland/Malvinas, según informó el Canal 12 israelí durante el fin de semana.

De acuerdo con la emisora, la suspensión del traslado se relaciona con un plan de Navitas Petroleum para realizar perforaciones mar adentro cerca del archipiélago: un proyecto estimado en US$2.1 mil millones y previsto para iniciar operaciones en 2028.

Buenos Aires ya había cuestionado públicamente el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y Navitas, al sostener que se trata de una decisión “sin autorización” de la autoridad argentina competente y, por tanto, “ilegal” bajo su marco legal y su reclamo soberano.

El canciller israelí Gideon Sa’ar habría intentado transmitir a funcionarios argentinos que el gobierno israelí “no controla” a Navitas, al tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, según el mismo reporte. Pero el Canal 12 citó fuentes cercanas al presidente Javier Milei señalando que la disputa “ha detenido efectivamente” la reubicación de la embajada y podría afectar el vínculo bilateral.





Milei anunció por primera vez su intención de mover la sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén durante una visita a Israel en febrero de 2024 y reiteró que buscaba inaugurarla en la primavera.

El traslado tendría un peso simbólico considerable: Jerusalén es un punto de fricción diplomática porque buena parte de la comunidad internacional mantiene sus embajadas en Tel Aviv, a la espera de un acuerdo sobre el estatus final de la ciudad. Según el reporte de Canal 12, si Argentina concretara el cambio se sumaría a un grupo reducido de países que ya movieron sus misiones a Jerusalén, entre ellos Estados Unidos y varios Estados de menor peso diplomático.

La emisora enmarca la tensión en un terreno particularmente sensible para Buenos Aires: las Islas Falkland, territorio británico de ultramar reclamado por Argentina. En diciembre, el gobierno argentino calificó de “ilegítimo” el proyecto Sea Lion y sostuvo que carece de su aprobación, lo que —según su postura— lo convierte en una decisión unilateral británica en un área bajo disputa.

Canal 12 añadió que Argentina ha tomado medidas internas contra las firmas involucradas: Rockhopper fue prohibida en el país desde 2013 y Navitas recibió una prohibición similar en 2022 por operar sin autorización.

En Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores intentó bajar el tono. De acuerdo con medios israelíes, la cancillería describió a Argentina bajo Milei como “uno de los mejores y más cercanos amigos” de Israel y sostuvo que el tema “seguirá siendo discutido entre las partes”.