Sin Maduro, Trump apunta a Cuba

Más les vale llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, advirtió Trump a La Habana

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto un embargo petrolero total y un ultimátum diplomático a Cuba, lo que indica que se avecinaría una transición al estilo venezolano. Incluso se rumoreó que el secretario de Estado de EE UU Marco Rubio podría ser el próximo presidente de Cuba.

Rubio nació en Miami, Florida, el 28 de mayo de 1971, hijo de los inmigrantes cubanos Mario Rubio y Oria García, quienes huyeron de la isla en 1956, dos años antes de la llegada al poder de Fidel Castro. Siempre se ha mantenido apegado a los acontecimientos en su tierra ancestral, y el propio Trump no descartó la posibilidad.

En cualquier caso, Trump advirtió al régimen comunista de Miguel Díaz-Canel que, sin el exgobernante venezolano Nicolás Maduro, se avecinan nuevas carencias, ya que la larga alianza entre La Habana y Caracas se había roto, incluso bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez.

En concreto, Trump anunció que la era de los subsidios venezolanos al gobierno cubano había terminado oficialmente. Cuba ha “vivido durante muchos años” de los recursos venezolanos a cambio de seguridad, un acuerdo que el ejército estadounidense ha desmantelado. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron secuestrada durante tantos años“, publicó Trump en Truth Social.

El mandatario republicano insistió en que las tropas estadounidenses ahora servirían de protección para la soberanía venezolana: ”Venezuela ahora tiene a Estados Unidos de América... para protegerla, y la protegeremos“.

Sin embargo, Díaz-Canel y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazaron el ultimátum. Calificaron las acciones estadounidenses de ”hegemonía criminal“ e insistieron en que Cuba no se dejaría coaccionar para llegar a un ”acuerdo“ bajo la amenaza de una hambruna energética. ”Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dice qué hacer. [EE. UU.] no tiene autoridad moral para señalar a Cuba... estamos dispuestos a defender la patria hasta la última gota de sangre“, declaró Díaz-Canel, mientras que el canciller Rodríguez negó que Cuba hubiera recibido pago alguno por servicios de seguridad ”mercenarios“.

”EE UU se comporta como una potencia hegemónica criminal e incontrolada que amenaza la paz y la seguridad... Cuba tiene todo el derecho a importar combustible de aquellos mercados dispuestos a exportarlo”, señalaron los líderes revolucionarios isleños.

Mientras se consolida el embargo a Cuba, el secretario de Energía Chris Wright anunció un reingreso masivo de las grandes petroleras occidentales a Venezuela. El Departamento de Energía (DOE) está “reduciendo selectivamente” las sanciones para permitir que Chevron, Shell, Repsol y ENI reconstruyan la infraestructura venezolana. Asimismo, Wright confirmó que EE UU ya ha reclamado aproximadamente 50 millones de barriles de crudo “bloqueado” y gestionará todas las ventas futuras. Las ganancias del petróleo venezolano se mantendrán en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos hasta que Washington determine que el país está “listo” para recibir los fondos.

“Comercializaremos el crudo que sale de Venezuela... primero esta reserva de petróleo, y luego indefinidamente. Usaremos las ganancias para beneficiar al pueblo venezolano”, explicó Wright.