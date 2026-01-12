Más de 800 presos políticos siguen detenidos pese a gestos del gobierno interino venezolano

Vigilia de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I.

El gobierno interino venezolano de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha permitido que algunos familiares visiten a los presos políticos que Caracas aún mantiene en el centro de detención Rodeo I. Entre ellos se encuentra el suboficial de la Gendarmería Nacional argentina, Nahuel Gallo, de quien no se ha sabido nada concreto.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por tierra desde Colombia para visitar a su pareja, María Gómez, y a su hijo de dos años. Fuerzas bolivarianas lo arrestaron en la frontera por cargos de espionaje tras registrar su teléfono celular. Su suegra lleva días esperando fuera de la prisión.

Iván Colmenares, excompañero de celda de Gallo y abogado colombiano recientemente liberado, describió las condiciones como “precarias e insalubres”, señalando que el agente de la ley argentino a menudo se sentía “confundido y triste” debido a la falta de garantías judiciales.

Actualmente, el gobierno provisional suele notificar a las familias solo minutos antes de la liberación de un preso. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 800 personas permanecen detenidas por motivos políticos.

Las autoridades argentinas han calificado la detención de Gallo de “ilegal” e “injusta”, y la senadora Patricia Bullrich declaró recientemente: “Queremos que Nahuel Gallo y Germán Giuliani regresen a casa”.

Si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, ha elogiado la disposición del gobierno interino a “cooperar”, se muestra escéptico sobre la estabilidad del país, y recientemente señaló que Venezuela aún no está “lista para elecciones”.

En este contexto, las autoridades tanto de Washington como de Buenos Aires han aconsejado a sus ciudadanos en territorio venezolano que abandonen el país lo antes posible, especialmente ahora que se han habilitado algunas rutas aéreas, como el servicio de Copa Airlines a Ciudad de Panamá.

El Departamento de Estado de EE UU emitió una alerta de nivel 4 de “No viajar” el 10 de enero con un apéndice: “Salir inmediatamente”. Otras rutas disponibles son Bogotá (BOG) y Santo Domingo (SDQ), además de servicios a Europa desde las cercanas Curazao y Aruba.

Según informes, grupos paramilitares chavistas, conocidos como “colectivos”, están registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense en venganza por la captura de Nicolás Maduro. Además, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas sigue siendo peligroso, con informes de secuestros de extranjeros que se sospecha que poseen divisas.