Managua libera presos políticos en medio de impulso democratizador de Trump

La pareja Ortega-Murillo teme ser el siguiente blanco tras la captura de Maduro

El régimen sandinista nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este sábado que liberaría a varios presos políticos en un gesto conmemorativo del 19.º aniversario del gobierno de extrema izquierda, sin admitir nunca que esto también podría representar una concesión a Washington, a medida que el gobierno de Donald Trump avanza en su cruzada para librar al hemisferio de gobiernos que cometen crímenes de lesa humanidad.

La pareja Ortega-Murillo presentó la medida como un compromiso con la “reconciliación y la paz”, tras la liberación de decenas de personas alojadas en centros de detención. Una evaluación preliminar determinó que entre 19 y 30 de los liberados eran, de hecho, presos políticos, incluidos Oscar Gadea y el pastor evangélico Rudy Palacios.

Líderes opositores afirmaron que Managua estaba cediendo ante el llamado “Factor Maduro” después de que el líder bolivariano fuera capturado en Caracas y trasladado a Nueva York junto con su esposa Cilia Flores para ser juzgado, donde se estima que le aguarda al menos una sentencia de cadena perpetua.

Esta situación explicaría la repentina decisión de los Ortega. “No cabe duda de que esto es resultado de presiones políticas... y de jugadas de ajedrez impulsadas por los acontecimientos en Venezuela”, declaró la Unión Democrática Renovadora (Unamos).

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha cuestionado durante mucho tiempo el mandato legal del régimen de Ortega y Murillo tras elecciones poco transparentes, con la mayoría de los líderes de la oposición en prisión o en el exilio. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que la elección de 2006 debió ser un solo mandato de cinco años, no una dinastía de casi dos décadas. “Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega 'celebra' 19 años de lo que debería haber sido un mandato democrático de cinco años... Los nicaragüenses votaron por un presidente en 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado, mientras avanza la política de “Tolerancia Cero” hacia la plena democratización.

La pregunta ahora ya no es “si”, sino “¿quién será el siguiente?”, coinciden los analistas políticos, al tiempo que la atención se ha centrado en Cuba.