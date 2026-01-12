Embajada de Argentina en Caracas quedará bajo protección italiana

A partir del jueves, entonces, Brasil dejará de representar los intereses argentinos en Venezuela debido a la “necesidad técnica” de reorganizar la misión de su país

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, retirará a los diplomáticos de su país del edificio que antiguamente albergaba la Embajada de Argentina en Caracas, pero que había quedado bajo la custodia de Brasilia cuando Javier Milei rompió todos sus vínculos con el régimen totalitario de Nicolás Maduro.

En consonancia con su reticencia a aceptar los últimos acontecimientos en Venezuela y el papel del presidente estadounidense Donald Trump en ellos, Lula anunció que a partir del jueves, la antigua Embajada de Argentina quedará bajo la protección de Italia, dada la excelente relación de Milei con la primera ministra Giorgia Meloni y entre ambos con Trump.

Mientras tanto, y a pocos días de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), las relaciones entre los dos países más grandes de Sudamérica han alcanzado su punto más bajo, impulsado también por la condena del aliado de Milei y expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Durante más de 14 meses, Brasil protegió con éxito a seis figuras de la oposición venezolana dentro de la embajada hasta que fueron rescatadas por fuerzas estadounidenses en mayo de 2025.

Si bien Brasil inicialmente buscó una estrategia más moderada, se informó que una serie de provocaciones recientes de parte de Milei agotó la paciencia del líder izquierdista octogenario.

Milei describió a Argentina como un centro de “alta tecnología” mientras que tildó a Brasil y Colombia de gigantescas “favelas”. Además, ha usado repetidamente su cuenta X para calificar a Lula de “dictador” y “corrupto”, compartiendo a menudo imágenes del líder brasileño abrazando al desacreditado Maduro.

Mientras Milei elogió la intervención estadounidense como una “liberación”, Lula la ha condenado, calificándola de violación de la “soberanía nacional”.

A pesar de la ruptura, los diplomáticos brasileños insistieron hasta el último minuto en la liberación del suboficial de la Gendarmería Nacional argentina Nahuel Gallo, quien lleva más de un año incomunicado en la cárcel El Rodeo I.

El nuevo escenario también se percibe como una consolidación del eje “Roma-Buenos Aires-Washington”, al tiempo que Milei busca distanciar a Argentina del tradicional control brasileño del Mercosur.