Delcy Rodríguez promete rescatar a Maduro mediante diplomacia

Rodríguez no quiere sufrir una segunda ola, señaló Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha comprometido a asegurar el regreso del exlíder Nicolás Maduro, a la vez que inicia un frágil proceso diplomático exploratorio con Estados Unidos.

“Hoy juramos lealtad a su libertad”, declaró Rodríguez. “Lo vamos a rescatar, por supuesto. Con la unidad de nuestro pueblo, lo vamos a rescatar”.

A pesar de su retórica sobre la detención de Maduro —que calificó de “secuestro ilegal”—, Rodríguez confirmó que su gobierno está llevando a cabo una diplomacia “cara a cara” con Washington.

“Nuestra respuesta será diplomática”, declaró durante un evento social transmitido por la televisión estatal. “Apoyaremos nuestra diplomacia bolivariana de paz para defender la paz de Venezuela”.

Desde Washington, el presidente Donald Trump calificó al gobierno interino como un socio cooperativo. En una conversación con ejecutivos petroleros, Trump sugirió que el liderazgo actual evitó un mayor conflicto al optar por colaborar tras los ataques iniciales. “Fueron inteligentes. No querían sufrir una segunda ola”, comentó Trump. “Ahora mismo, parecen ser un aliado, y creo que seguirán siéndolo”.

Trump también indicó un cambio en la estrategia estadounidense, alejándose de líderes de la oposición como María Corina Machado y favoreciendo una “reiniciativa gradual de operaciones” con la estructura administrativa existente, siempre que mantengan el “acceso total” a las reservas de petróleo.

Margareth Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, destacó la lentitud de las liberaciones prometidas. “En cada prisión hay una familia esperando”, dijo.