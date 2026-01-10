Trump quiere Groenlandia a cualquier precio

Si la compra de Groenlandia no funciona, la opción militar sigue disponible

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes en que su administración necesitaba tomar el control efectivo de Groenlandia, ya que, de lo contrario, Moscú o Pekín lo harían. “Por las buenas o por las malas”, Washington debe evitar que caiga bajo la influencia de Rusia o China, explicó el mandatario a la prensa en la Casa Blanca.

El líder republicano enmarcó la adquisición como un imperativo innegociable de seguridad nacional y rechazó el arreglo diplomático actual, que permite a Estados Unidos operar la Base Espacial Pituffik en virtud de un acuerdo de larga data con Dinamarca. Argumentó que “los arrendamientos no son suficientes” para garantizar la seguridad estadounidense ante la creciente presencia rusa y china en la región.

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia”, enfatizó Trump. “Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no, lo haremos por las malas”.

“Si observamos el exterior de Groenlandia ahora mismo, hay destructores rusos, destructores chinos... Hay submarinos rusos por todas partes. No vamos a permitir que Rusia ni China ocupen Groenlandia”, añadió, cuestionando el control histórico de Dinamarca sobre el territorio autónomo. Asimismo, sugirió que las necesidades estratégicas prevalecen sobre las reivindicaciones de la época colonial.

“Soy partidario de Dinamarca... pero el hecho de que tuvieran un desembarco allí hace 500 años no significa que sean dueños del territorio. Nosotros también tuvimos muchos barcos que fueron allí”, argumentó. “Los países deben tener propiedad. Y se defiende la propiedad, no los arrendamientos”.

A pesar de su retórica agresiva, Trump insistió en que su postura no era contraria a la OTAN. “Salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, no tendrían OTAN ahora mismo”.

Si bien la Casa Blanca ha propuesto una compra diplomática por un precio entre 12.500 y 90.000 millones de dólares, las opciones militares siguen “sobre la mesa”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un ataque estadounidense contra un aliado de la OTAN sería el fin de todo el mundo conocido tras la Segunda Guerra Mundial. En el actual contexto, las tropas danesas tienen órdenes de “disparar primero y preguntar después”.