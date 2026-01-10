Las Falklands celebran el Día de Margaret Thatcher para honrar a la Libertadora de las Islas

Los miembros de la Asamblea Legislativa (MLAs) Lewis Clifton, Dean Dent, Jack Ford, Stacy Bragger y Cheryl Roberts junto al busto de Margaret Thatcher en Stanley, en la mañana del 10 de enero de 2026

Hoy, 10 de enero, se conmemora el Día de Margaret Thatcher en las Falklands. La fecha recuerda y celebra la visita de cuatro días que realizó la ex primera ministra —victoriosa en la Guerra de las Falklands— a las Islas, iniciada precisamente el 10 de enero de 1983, apenas ocho meses después del fin del conflicto con Argentina.

El viaje y el vuelo se realizaron bajo estrictas medidas de secreto, mediante un trayecto directo desde el Reino Unido, con una supuesta escala en Brasil que nunca fue confirmada. Portugal y Brasil han sido históricamente aliados del Reino Unido: la Royal Navy rescató a la monarquía portuguesa y a la familia Braganza durante la invasión napoleónica de la península ibérica, contribuyendo luego a la creación del Imperio del Brasil bajo Dom Pedro I y Dom Pedro II.

En las Falklands, la señora Thatcher —la Libertadora— recibió una bienvenida de heroína y fue distinguida con la Libertad Honoraria de las Falklands. Visitó la guarnición militar, se reunió con gran parte de la comunidad local y recorrió algunos de los escenarios de batalla, prometiendo que no habría negociaciones de soberanía con Argentina, postura que desde entonces se ha consolidado como política exterior oficial del Reino Unido, respaldada por todos los partidos políticos británicos.

El 10 de enero de 2015 se inauguró en las Falklands un busto de bronce de Thatcher junto al Monumento a la Liberación, en Stanley, que recuerda el 14 de junio de 1982, cuando la invasión militar argentina de las Islas llegó a su fin tras ser derrotada por la Fuerza de Tareas enviada para liberarlas por decisión de la propia Thatcher. El busto incluye una placa con su célebre declaración ante el Parlamento:

“Son pocos en número, pero tienen el derecho a vivir en paz, a elegir su propio modo de vida y su lealtad”.